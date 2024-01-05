  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eskişehir’de, şikayet üzerine apartman dairesine giden ekipler, şaşkınlıktan dondu kaldı! Bu rezaleti tarif edecek kelime yok! Anne ile oğlu…

Bir efsane daha aramızdan ayrılıyor! O marka, en ünlü modelinin üretimini bitirdiğini duyurdu! Üretildiği fabrika ise satılığa çıkıyor

Elazığ’da el işçiliğiyle yapılıyor! Tam 70 bin TL'den kapış kapış gidiyor! O ülkeler şimdiden kuyruğa girdi bile

O dünya otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Eğer gerçekleşirse vatandaş sudan ucuza arabaya binecek

O ilimizden flaş “altın” haberi az önce geldi! Dere yatağında şok eden görüntüler! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Vefat haberini kız kardeşi böyle duyurdu

Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor (manşet)

Başakşehir'de büyük skandal! Yaptığı şu alçaklığa bakın hele! Asın gitsin şu namussuzu

Ülkemizin gururu Togg’da bomba gelişme! O flaş kararı aldılar! Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu
Ekonomi
7
Türkiye'den doğal gaz bombası

2024-01-05 11:28:13
Türkiye'den doğal gaz bombası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide atılan dev adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Türkiye'den doğal gaz bombası

İŞTE DOĞAL GAZ ARZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN VERİLER - Bakan Bayraktar, 2023 sonu itibarıyla doğal gaza erişebilen nüfusun bir önceki yıla göre 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştığını bildirdi.

#2
Foto - Türkiye'den doğal gaz bombası

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'te yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı.

#3
Foto - Türkiye'den doğal gaz bombası

2022 sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon nüfusa doğal gaz ulaştırıldığını aktaran Bayraktar, geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 836'ya çıkartıldığını kaydetti.

#4
Foto - Türkiye'den doğal gaz bombası

DOĞAL GAZA ERİŞEBİLEN NÜFUS 71,3 MİLYONA ULAŞTI - Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'den doğal gaz bombası

"2018 SONU İTİBARIYLA 81 İLİN TAMAMI DOĞAL GAZLA BULUŞTU" - 2002'de sadece Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanıldığını anımsatan Bayraktar, 2018 sonu itibarıyla 81 ilin tamamının doğal gazla buluşturulduğunu belirtti.

#6
Foto - Türkiye'den doğal gaz bombası

1,5 MİLYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILIYOR - Bayraktar, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazın şebekeye verildiğini belirterek "1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız. Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!
Siyaset

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Dinamit programına konuk oldu...
Son dakika... Süper Kupa krizinin perde arkası! AK Parti'den flaş açıklama
Gündem

Son dakika... Süper Kupa krizinin perde arkası! AK Parti'den flaş açıklama

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Kupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bildirimlerinin kabul edildiğini maç günü iki kulübün..
Türkiye'ye teşekkür mesajı! 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
Dünya

Türkiye'ye teşekkür mesajı! 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

Somalili üst düzey yetkililer, Etiyopya-Somaliland anlaşması sonrası Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı açıklamasını me..
Gürcistan, Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacak! Bu satın almayla ilişkin kapısını araladı
Ekonomi

Gürcistan, Türkiye’den yüklü miktarda pet reçine satın alacak! Bu satın almayla ilişkin kapısını araladı

Gürcistan yeni yılın ilk işlem günülerinde Türkiye'den pet şişe satın alma için harekete geçti!

HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!
Gündem

HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!

Türkiye Kelime-i Tevhid sancağı taşıyan İsmail Aydemir'e yönelik saldırıyı tartışırken Halkın Kurtuluş Partisi'ndan skandal bir adım geldi...
NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor
Dünya

NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor

NATO ülkeleri dünyanın genel atmosferi etkiliyor. Nato bin adet Patriot hava savunma füzesi için isteklerde bulunurken söz konusu füze alımı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23