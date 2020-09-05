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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'den dev hamle! Geleceğin silahı

2020-09-05 07:51:40
Türkiye'den dev hamle! Geleceğin silahı

Lityum, uzay araçlarından nükleer santrallere, cep telefonlarından elektrikli otomobil bataryalarına kadar birçok alanda kullanılıyor. Avrupa Birliği (AB)’nin 'stratejik ürün' listesine aldığı lityum konusunda n Türkiye yeterli rezerve sahip değil. Ancak Türkiye bor üretiminden meydana çıkan sudan lityum üreterek büyük bir hamle gerçekleştirdi.

#1
Foto - Dünyada yakın gelecekte zenginliğin simgesi olarak petrolün yerini lityumun alacağı değerlendiriliyor. Cep telefonundan bilgisayara, uzay araçlarından nükleer santrallerdeki sistemlere, otomobilden roketlerin itici güçlerine kadar birçok alanda önemli bir yere sahip olan lityumun önemi o kadar arttı ki, 2001 yılında bir kilogramı 1.000 dolar olan bu madenin fiyatı, 2019 yılı sonunda 20 bin dolara kadar yükseldi. Koronavirüsün patlak vermesiyle ortaya çıkan talep azalmasından dolayı 9 bin dolara kadar düşen bu değerli madende Türkiye rezervi çok az bulunuyor.

Dünyada yakın gelecekte zenginliğin simgesi olarak petrolün yerini lityumun alacağı değerlendiriliyor. Cep telefonundan bilgisayara, uzay araçlarından nükleer santrallerdeki sistemlere, otomobilden roketlerin itici güçlerine kadar birçok alanda önemli bir yere sahip olan lityumun önemi o kadar arttı ki, 2001 yılında bir kilogramı 1.000 dolar olan bu madenin fiyatı, 2019 yılı sonunda 20 bin dolara kadar yükseldi. Koronavirüsün patlak vermesiyle ortaya çıkan talep azalmasından dolayı 9 bin dolara kadar düşen bu değerli madende Türkiye rezervi çok az bulunuyor.

#2
Foto - BORDAN LİTYUM ÜRETTİK - Eşsiz madenlerden olan bor madeninin rezervinin yüzde 70'inin bulunduğu ülkemizde, bor işlenirken çıkan atık sudan lityum elementi üreten ve yıl sonunda devreye girmesi beklenen fabrikada montaj işlemleri başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz ayında yaptığı açıklamada dünyanın kritik ham maddesi lityumu, bor sahalarındaki killer içerisinden çıkaracak sistemle üretime başlayacaklarını, ilk etapta 10 ton lityum üretim kapasitesinin devreye alınacağını söylemişti. Malum Türkiye 2016 yılında yaklaşık 4.600 kilogram lityum ithalatına yaklaşık 94 milyon dolar öderken, 2019'da ithalat 9 bin kilograma kadar yükselmişti. Bor madeninin atığından lityum üretimini sağlayacak fabrikadaki üretim, yurt içi ihtiyacın yanı sıra ihracata da imkân verecek. Enerji Bakanı Dönmez bu yatırıma ilişkin açıklamayı

BORDAN LİTYUM ÜRETTİK - Eşsiz madenlerden olan bor madeninin rezervinin yüzde 70'inin bulunduğu ülkemizde, bor işlenirken çıkan atık sudan lityum elementi üreten ve yıl sonunda devreye girmesi beklenen fabrikada montaj işlemleri başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz ayında yaptığı açıklamada dünyanın kritik ham maddesi lityumu, bor sahalarındaki killer içerisinden çıkaracak sistemle üretime başlayacaklarını, ilk etapta 10 ton lityum üretim kapasitesinin devreye alınacağını söylemişti. Malum Türkiye 2016 yılında yaklaşık 4.600 kilogram lityum ithalatına yaklaşık 94 milyon dolar öderken, 2019'da ithalat 9 bin kilograma kadar yükselmişti. Bor madeninin atığından lityum üretimini sağlayacak fabrikadaki üretim, yurt içi ihtiyacın yanı sıra ihracata da imkân verecek. Enerji Bakanı Dönmez bu yatırıma ilişkin açıklamayı "Bor sahalarında killer içerisinde 2.000 ppm'e yaklaşan lityum içeriğini göstermişti. Bunun üzerine yapılan çalışmalar netice verdi. Eti Maden, yeni üretim metodu deneyerek bor üretim tesislerinde açığa çıkan zayıf sıvı çözeltinin içerisinde bulunan bor ve lityumu dönüştürerek, lityum karbonat üretimini başardı. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız, sanayiye dönük lityum taleplerini ülke içi kaynaklardan karşılayacağız" diyerek açıklamıştı.

#3
Foto - FİYATI YÜKSELECEK- 2019 sonunda 20 bin dolar olan lityumun 1.000 gram fiyatı, pandemi sebebiyle 9 bin dolara kadar geriledi. Ancak AB'nin lityumu stratejik ürün listesine alma kararı hem fiyatı artıracak hem de teminde güçlüğe sebep olacak. Söz konusu fiyat 2001 yılında 1.095 dolar seviyesindeydi.

FİYATI YÜKSELECEK- 2019 sonunda 20 bin dolar olan lityumun 1.000 gram fiyatı, pandemi sebebiyle 9 bin dolara kadar geriledi. Ancak AB'nin lityumu stratejik ürün listesine alma kararı hem fiyatı artıracak hem de teminde güçlüğe sebep olacak. Söz konusu fiyat 2001 yılında 1.095 dolar seviyesindeydi.

#4
Foto - OTOMOBİLDEN CEP TELEFONUNA…- Malum Türkiye'nin otomobili elektrikli olarak tasarlandı. Hem bu sebeple hem de cep telefonundan uzay araçlarına, İHA'lardan mobil olan her cihazda kullanımı mecbur olan lityum kritik öneme sahip. Lityum, pil ve bataryanın yanı sıra elektrikli arabalarda, nükleer santrallerde soğutucu olarak ve roketlerde itici kuvvet sağlamada kullanılıyor. Ayrıca lityum, seramik ve cam yapımı ile ilaç sektöründe de değerlendiriliyor. Bu yıl talebin 5'te birinin elektrikli araçlardan gelmesi bekleniyor.

OTOMOBİLDEN CEP TELEFONUNA…- Malum Türkiye'nin otomobili elektrikli olarak tasarlandı. Hem bu sebeple hem de cep telefonundan uzay araçlarına, İHA'lardan mobil olan her cihazda kullanımı mecbur olan lityum kritik öneme sahip. Lityum, pil ve bataryanın yanı sıra elektrikli arabalarda, nükleer santrallerde soğutucu olarak ve roketlerde itici kuvvet sağlamada kullanılıyor. Ayrıca lityum, seramik ve cam yapımı ile ilaç sektöründe de değerlendiriliyor. Bu yıl talebin 5'te birinin elektrikli araçlardan gelmesi bekleniyor.

#5
Foto - ŞİLİ REZERV BAKIMINDAN EN ZENGİN ÜLKE - Dünyada toplam 13 milyon 919 bin ton lityum rezervi bulunuyor. Elektriğin depolanmasını sağlayan bataryaların üretiminde kullanılan lityum, rezerv bakımından dünyada en çok Güney Amerika ülkesi Şili'de yer alıyor. İşte dünyada lityum rezervi listesi: Şili: 8 milyon ton Avustralya: 2,7 milyon ton Arjantin: 2 milyon ton Çin: 1 milyon ton

ŞİLİ REZERV BAKIMINDAN EN ZENGİN ÜLKE - Dünyada toplam 13 milyon 919 bin ton lityum rezervi bulunuyor. Elektriğin depolanmasını sağlayan bataryaların üretiminde kullanılan lityum, rezerv bakımından dünyada en çok Güney Amerika ülkesi Şili'de yer alıyor. İşte dünyada lityum rezervi listesi: Şili: 8 milyon ton Avustralya: 2,7 milyon ton Arjantin: 2 milyon ton Çin: 1 milyon ton

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