Türkiye'den dev hamle! Geleceğin silahı

Dünyada yakın gelecekte zenginliğin simgesi olarak petrolün yerini lityumun alacağı değerlendiriliyor. Cep telefonundan bilgisayara, uzay araçlarından nükleer santrallerdeki sistemlere, otomobilden roketlerin itici güçlerine kadar birçok alanda önemli bir yere sahip olan lityumun önemi o kadar arttı ki, 2001 yılında bir kilogramı 1.000 dolar olan bu madenin fiyatı, 2019 yılı sonunda 20 bin dolara kadar yükseldi. Koronavirüsün patlak vermesiyle ortaya çıkan talep azalmasından dolayı 9 bin dolara kadar düşen bu değerli madende Türkiye rezervi çok az bulunuyor.