Türkiye'den dev hamle! Geleceğin silahı

BORDAN LİTYUM ÜRETTİK - Eşsiz madenlerden olan bor madeninin rezervinin yüzde 70'inin bulunduğu ülkemizde, bor işlenirken çıkan atık sudan lityum elementi üreten ve yıl sonunda devreye girmesi beklenen fabrikada montaj işlemleri başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Temmuz ayında yaptığı açıklamada dünyanın kritik ham maddesi lityumu, bor sahalarındaki killer içerisinden çıkaracak sistemle üretime başlayacaklarını, ilk etapta 10 ton lityum üretim kapasitesinin devreye alınacağını söylemişti. Malum Türkiye 2016 yılında yaklaşık 4.600 kilogram lityum ithalatına yaklaşık 94 milyon dolar öderken, 2019'da ithalat 9 bin kilograma kadar yükselmişti. Bor madeninin atığından lityum üretimini sağlayacak fabrikadaki üretim, yurt içi ihtiyacın yanı sıra ihracata da imkân verecek. Enerji Bakanı Dönmez bu yatırıma ilişkin açıklamayı "Bor sahalarında killer içerisinde 2.000 ppm'e yaklaşan lityum içeriğini göstermişti. Bunun üzerine yapılan çalışmalar netice verdi. Eti Maden, yeni üretim metodu deneyerek bor üretim tesislerinde açığa çıkan zayıf sıvı çözeltinin içerisinde bulunan bor ve lityumu dönüştürerek, lityum karbonat üretimini başardı. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız, sanayiye dönük lityum taleplerini ülke içi kaynaklardan karşılayacağız" diyerek açıklamıştı.