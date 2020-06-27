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Türkiye'den Akdeniz'de tatbikat hazırlığı

2020-06-27 08:42:25
Türkiye'den Akdeniz'de tatbikat hazırlığı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyen ülkeler bir araya gelerek farklı planlar yapmaya kalkıyor.

#1
Foto - Türkiye ise dış politikada attığı dikkatli adımlarla kurulan tüm tezgahları boşa çıkardı. Bunlardan biri Libya ile yapılan anlaşma oldu.

Türkiye ise dış politikada attığı dikkatli adımlarla kurulan tüm tezgahları boşa çıkardı. Bunlardan biri Libya ile yapılan anlaşma oldu.

#2
Foto - Yunanistan, İsrail, Avrupa, İtalya ve Amerika gibi ülkelerin bölgedeki planlarını çökerten Türkiye, Doğu Akdeniz'de askeri olarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Yunanistan, İsrail, Avrupa, İtalya ve Amerika gibi ülkelerin bölgedeki planlarını çökerten Türkiye, Doğu Akdeniz'de askeri olarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Girit’in güneyinde üç sahada Navtex ilan etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Girit’in güneyinde üç sahada Navtex ilan etti.

#4
Foto - Eğitim yapılacak sahalara verilen isimler de oldukça dikkat çekici.

Eğitim yapılacak sahalara verilen isimler de oldukça dikkat çekici.

#5
Foto - ETKİN, CAYDIRICI, SAYGIN Birinci sahaya

ETKİN, CAYDIRICI, SAYGIN Birinci sahaya "etkin", ikinci sahaya "caydırıcı" üçüncü sahaya ise "saygın" isimleri verildi.

#6
Foto - YUNAN, RUM TEDİRGİN Girit'in güneyinde, Libya açıklarında yapılacak tatbikatın Yunanistan ve Rum cephesini büyük bir endişeye soktu.

YUNAN, RUM TEDİRGİN Girit'in güneyinde, Libya açıklarında yapılacak tatbikatın Yunanistan ve Rum cephesini büyük bir endişeye soktu.

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