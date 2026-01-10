Türkiye’den 158 milyar lira kaldırdılar! Artık milli güvenlik sorunu haline geldi
Dijital platformların ekonomik ve veri gücü üzerinden yürüttüğü kuşatmanın Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekildi. Kişisel ve toplumsal verilerin bu mecralar aracılığıyla toplanarak yabancı istihbarat servislerinin erişimine açık hale geldiği belirtilirken, söz konusu şirketlerin 2024 yılında Türkiye’den yaklaşık 158 milyar liralık gelir elde ettiği kaydedildi. Uzmanlar, ortaya çıkan tablonun artık yalnızca ekonomik değil, doğrudan milli güvenliği ilgilendiren bir boyuta ulaştığını vurgulayarak “Dijital Vatan”ın korunmasına yönelik kapsamlı ve kararlı adımlar atılması gerektiği uyarısında bulundu.