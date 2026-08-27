  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DSÖ doğruladı: Uganda’da Ebola salgını sona erdi, KDC’de alarm sürüyor Sason'da ağaç kovuklarından çıkan balın kilosu çeyrek altını geride bıraktı Dünya devine transferi gerçekleşti! Dominik Livakovic’in yeni adresi şaşırttı Akkuyu'da sona doğru bir adım daha Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton... Bilim ve eğitim üssüne onun ismi verildi: Şule Yüksel’in adını TÜRGEV yaşatacak
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'daki Tendürek Dağları'nın eteklerindeki tesisteki altın potansiyelini kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu.

#2
Foto - Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton...

Cevdet Yılmaz, "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik" derken "İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek" diye ekledi.

#3
Foto - Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton...

Yılmaz konuşmasında altınının sisteme daha fazla girmesinin beklentileri olduğunu belirtirken, Türkiye olarak altın üretiminin 30 ton civarında olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton...

Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini yüzde 10 artıracağını da belirtirken yatırımın tutarının 250 milyon dolar olduğunu ve tesiste 337 kişinin istihdam edileceğini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG tarihe karıştı, Özeller'in sözleri gündeme oturdu: 'Hiçbir güç karşısında duramaz'
Gündem

YPG tarihe karıştı, Özeller'in sözleri gündeme oturdu: 'Hiçbir güç karşısında duramaz'

Terör örgütü YPG’nin fesih kararının ardından emekli Albay Orkun Özeller’in geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. YPG’ye yönel..
Uyanıklık yapmaya çalışan turist çuvalladı! Ayasofya’daki 'müslüman rolü' boşa çıktı
Sosyal Medya

Uyanıklık yapmaya çalışan turist çuvalladı! Ayasofya’daki 'müslüman rolü' boşa çıktı

İstanbul'un tarihi simgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyaret eden Ukraynalı Bohdan Mukha adlı turistin "25 Euro ödememek için namaz ..
Denizolgun'un ölümünde şüpheler derinleşti! 10 yıl sonra kritik rapor
Gündem

Denizolgun'un ölümünde şüpheler derinleşti! 10 yıl sonra kritik rapor

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra hazırlanan bilirkişi raporu, dosy..
Mehmet Beyhan yazdı: İsrail’i panikleten nedir?
Gündem

Mehmet Beyhan yazdı: İsrail’i panikleten nedir?

Milat Gazetesi yazarı Mehmet Beyhan "İsrail’i panikleten nedir?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu
Gündem

Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda karşılaştığı başörtülü bir kadın ile kızına hakaretler edip sandalyelerini devirerek plajdan kovan ve ..
Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir"
Dünya

Resmen açıklandı! "Yabancı medya çalışanları askeri hedeftir"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi'nin açıklamaları dünyada geniş yankı buldu. Şikarçi, BBC, Iran International..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23