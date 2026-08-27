Türkiye'deki o dağın altında büyük altın rezervi tespit edildi: Tamı tamına 17 ton...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'daki Tendürek Dağları'nın eteklerindeki tesisteki altın potansiyelini kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'daki Tendürek Dağları'nın eteklerindeki tesisteki altın potansiyelini kamuoyu ile paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılış töreninde konuştu.
Cevdet Yılmaz, "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik" derken "İlk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilecek" diye ekledi.
Yılmaz konuşmasında altınının sisteme daha fazla girmesinin beklentileri olduğunu belirtirken, Türkiye olarak altın üretiminin 30 ton civarında olduğunu ifade etti.
Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini yüzde 10 artıracağını da belirtirken yatırımın tutarının 250 milyon dolar olduğunu ve tesiste 337 kişinin istihdam edileceğini de sözlerine ekledi.
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