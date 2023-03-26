Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Son dönemlerde bayilerdeki otomobil kıtlığı, artan kur ve vergi oranları, ikinci eldeki hızlı ve dengesiz fiyat artışları otomobil sektörünü derinden etkiledi. Sıfır otomobil almak isteyenler de bu sebeple “En ucuz sıfır araba ne?” “En ucuz sıfır binek otomobil hangisi?” gibi sorular sormaya başladı. İşte bu yüzden sizler için “Türkiye’de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller!” listemizi hazırladık. Bu listemizde sırasıyla Türkiye’nin en ucuz otomobillerini listeledik. Listemizi sınırlandırmak adına “fiyatı 500 bin TL’yi geçmeyen sıfır otomobilleri” listemize aldık. İşte detaylar… Türkiye’de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller listesi