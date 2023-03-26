  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

ABD'li bilim insanları tarihi keşif diyerek duyurdu: 86 farklı insanda test alzheimer için umut verdi!

Gün boyu çok kaçırdıysanız işte telafisi: Ömrü en çok uzatan, tok tutan karışım meğer oymuş! Kalbin şifası

Filistin yönetimi İsrail'e tepki gösterdi! Yeni yasa dışı planı: Konut yapımı için o mesajı dünyaya duyurdular!

Togg CEO'sundan Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların sıralaması açıklandı! İlk 30'a sadece bir Türk takımı girebildi

ABD, İsrail ve Arap ülkeleri onun peşindeydi! Ünlü yazar şok etti: Ahit Sandığı o şehrimizde saklanıyor

Bolu'da yapılıyor... Tamamen depreme dayanıklı olacak!

Telefonlarınızı şarj edin, hazırlığınızı yapın! Büyük elektrik kesintisi yaşanacak

Yetkili isimden merak edilen soruya cevap: Türkiye TEMPEST projesine katılacak mı?
Otomotiv
7
Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

2023-03-26 05:05:11
Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Türkiye'de güncel fiyatlarla en ucuz satılan sıfır otomobilleri sizler için derledik. İşte uygun fiyatlı araçlar.

#1
Foto - Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

Son dönemlerde bayilerdeki otomobil kıtlığı, artan kur ve vergi oranları, ikinci eldeki hızlı ve dengesiz fiyat artışları otomobil sektörünü derinden etkiledi. Sıfır otomobil almak isteyenler de bu sebeple “En ucuz sıfır araba ne?” “En ucuz sıfır binek otomobil hangisi?” gibi sorular sormaya başladı. İşte bu yüzden sizler için “Türkiye’de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller!” listemizi hazırladık. Bu listemizde sırasıyla Türkiye’nin en ucuz otomobillerini listeledik. Listemizi sınırlandırmak adına “fiyatı 500 bin TL’yi geçmeyen sıfır otomobilleri” listemize aldık. İşte detaylar… Türkiye’de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller listesi

#2
Foto - Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

1- Hyundai i10 Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili Hyundai’den i10 modeli oluyor. Koreli markanın özellikle kalabalık şehirler için ürettiği mini arabası i10 listemizin birinci sırasına 1.0 MPI 67 Hp motorlu Jump donanım seviyesi modeli ile 385 bin TL’den giriş yapıyor.

#3
Foto - Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

2- Fiat Egea Sedan “Ezber bozan sedan” sloganı ile Türkiye yollarına düşmüş olan Bursalı Egea birçok farklı donanım ve motor seçeneği ile satılmakta. Egea listemizin ikinci sırasına 1.4 Fire 95 Hp Easy donanım paketli manuel versiyonu ile 392 bin TL’den giriş yapıyor.

#4
Foto - Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

3- Fiat Egea Hatchback Ezber bozan sedanın hatchback versiyonu olan Fiat Egea HB, listemize sedan kardeşinin hemen arkasından giriş yapıyor. Egea sedanın 392 bin TL’lik baz modeli ile aynı motora sahip (1.4 Fire 95 Hp) modeli Street donanım paketi ile 450 bin 900 TL’ye satılıyor. Bu fiyat ile listemize üçüncü sıradan giriş yapıyor.

#5
Foto - Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

4- Renault Taliant Fransız markası Renault’un ekonomik sedan segmenti için ürettiği Taliant modeli özellikle filolar tarafından ülkemizde oldukça sevildi. Listemizin dördüncü sırasına 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketi ile 457.000 TL ile giriş yapıyor.

#6
Foto - Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobiller

5- Renault Clio Yakın bir tarihte makyajlı modelinin tanıtılması beklenen Clio, herkesin “ucuz otomobil” dendiğinde aklına gelen ilk modeller arasında. Renault Clio’nun 1.0 SCE 65 Hp motorlu Joy paketi 463 bin 900 TL’ye satılmakta. Böylece Clio Türkiye’de satılan en ucuz sıfır binek otomobiller listesine 5. sıradan giriş yapıyor.

Elektronik harp podlu
Teknoloji

Elektronik harp podlu "ATAK Helikopteri" teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni bir "T129 ATAK Faz-II Taarruz Helikopteri"ni daha envanterine kattı. Yeni T129 ATAK, kanatlarında bazı özel ek..
'Et ve Balık K.' rezaleti! Siz kendinizi uyanık mı zannediyorsunuz? Milleti böyle kandırıyorlar
Gündem

'Et ve Balık K.' rezaleti! Siz kendinizi uyanık mı zannediyorsunuz? Milleti böyle kandırıyorlar

İstanbul Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K.' isimli kasabın tabela ve dükkan tasarımı müşteriler tarafından 'Et ve Süt Kurumu' mağazaları..
Akaryakıt fiyatlarına Mart ayı lokumu: Benzin, mazota zam indirim var mı? Güncel motorin LPG litre fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına Mart ayı lokumu: Benzin, mazota zam indirim var mı? Güncel motorin LPG litre fiyatı

Akaryakıt fiyatları, dünya genelinde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişmektedir. Brent petrol ve döviz kurundaki d..
Müthiş hamle: Doğal gaz şirketleri Elbistan'da
Ekonomi

Müthiş hamle: Doğal gaz şirketleri Elbistan'da "10 yıllık işi 10 günde" yaptı! Müjdesi geldi! Yeni gelişme...

Depremin merkez üssü Elbistan'da doğal gaz dağıtım şirketleri, sorumluluk alanlarında olmamaları rağmen deprem kaynaklı hane içi tesisat sor..
Kuzey Irak'tan Türkiye kararı! Türkiye'ye petrol akışı durdu! Dikkat çeken kritik yeni açıklama
Ekonomi

Kuzey Irak'tan Türkiye kararı! Türkiye'ye petrol akışı durdu! Dikkat çeken kritik yeni açıklama

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye seçime giderken Kuzey Irak petrol sevkiyatını durdurdu. Kritik açıklamada gemilere yüklenmeyeceğine da..
Süleyman Soylu'dan malum çevrelere kapak üstüne kapak! Bakalım şimdi ne yapacaklar?
Siyaset

Süleyman Soylu'dan malum çevrelere kapak üstüne kapak! Bakalım şimdi ne yapacaklar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında ortaya atılan iddialara Twitter'dan net bir dille cevap verdi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu davanın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23