  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'de olsa demediklerini bırakmazlardı: 40 kişinin öldüğü yangında büyük ihmal!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'de olsa demediklerini bırakmazlardı: 40 kişinin öldüğü yangında büyük ihmal!

İsviçre'de yıl başı akşamı 40 kişinin hayatını kaybettiği barda 5 yıldır denetim yapılmadığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Türkiye'de olsa demediklerini bırakmazlardı: 40 kişinin öldüğü yangında büyük ihmal!

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi çıkan ve 40 kişinin ölümü, 119 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan yangın faciasına yönelik soruşturma sürüyor.

#2
Foto - Türkiye'de olsa demediklerini bırakmazlardı: 40 kişinin öldüğü yangında büyük ihmal!

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud düzenlenen basın toplantısında, söz konusu barda 2019'dan bu yana güvenlik denetimi yapılmadığını ifade etti. Feraud, "Bu durumdan son derece üzüntü duyuyoruz. Kontrollerin yapılmadığına dair herhangi bir bilgimiz yoktu.

#3
Foto - Türkiye'de olsa demediklerini bırakmazlardı: 40 kişinin öldüğü yangında büyük ihmal!

Bu davaya dahil olup olmayacağımız hakimlerin kararına kalacak. Crans-Montana şehri olarak biz de bu olayda mağdur olduğumuza inanıyoruz" dedi. Feraud, barda kullanılan ses yalıtım köpüğünün geçmiş dönemde kabul edilebilir olarak değerlendirildiğini belirtti. Feraud ayrıca tüm kapalı mekanlarda maytap kullanımının yasaklandığını duyurdu.

#4
Foto - Türkiye'de olsa demediklerini bırakmazlardı: 40 kişinin öldüğü yangında büyük ihmal!

Mekanda çok fazla kişi olup olmadığına karar vermenin bar sahiplerinin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Feraud, "Le Constellation'ın yöneticilerinin, yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerini bilmeleri gerekiyor" dedi. Feraud, "İstifa etmiyorum, hayır, etmek de istemiyorum" dedi. Feraud, kendisinin ve yetkililerin Crans-Montana halkı tarafından seçildiğini ve şu anda gemiyi terk etmeyeceklerini belirterek bölge sakinlerine yardım etmek için görevde olmaları gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - Türkiye'de olsa demediklerini bırakmazlardı: 40 kişinin öldüğü yangında büyük ihmal!

Savcılar, yangının muhtemelen "alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmasıyla" başladığını ifade etmişti. Savcılar, 2 bar işletmecisi hakkında cezai soruşturma başlatmıştı. Yerel medyada Jacques ve Jessica Moretti olarak adlandırılan Fransız çifte, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu yangın çıkarma suçlamaları yöneltilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!
Gündem

Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP ve destekçileri tarafından sıkça dile getirilen "Doktorlar yurt dışına kaçıyor, Türkiye’de kimse kalmad..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Canlı yayında Maduro tartışması! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Cem Küçük laf dalaşına tutuştu
Gündem

Canlı yayında Maduro tartışması! Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Cem Küçük laf dalaşına tutuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından alıkonulması, Habertürk canlı yayınında tartışmaya yol açtı. Programda Prof. Dr. ..
Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu
Dünya

Suriye ordusu, PKK/YPG hedeflerini vurdu

Suriye ordusu, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak..
Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gündem

Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kar topu oynayan çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güv..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23