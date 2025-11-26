Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

İZNİK’TE TARİHİ TÖREN: 1700. YIL AYİNİ 28 Kasım’da Papa Leo ve Patrik Bartholomeos İznik'e gelerek Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı için büyük bir ayine katılacak. Papa, İznik Gölü kıyısında sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek ve arkeolojik alanda özel bir ayin yönetecek. Papa Leo daha önce yaptığı açıklamada İznik’in önemini şu sözlerle anlatmıştı: “İznik bir İnanç Bildirgesi’dir. Bölünmeler başlamadan önce ortak bir inancı paylaştığımız bir andır.” ZİYARETİN SON AYAĞI: LÜBNAN Ziyaretin son gününde: Ermeni Apostolik Katedrali’nde ayine katılacak Fener Rum Patrikhanesi’nin kuruluş yıldönümü etkinliğine iştirak edecek Öğle yemeğinde tekrar Patrik Bartholomeos ile buluşacak Ardından Beyrut’a hareket edecek