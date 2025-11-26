  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray maçı sonrası çıldırdı: ''Okyanusu geçti, derede boğuldu''

Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

Saçma sapan paylaşımlara başladı yine: Sen önce top oynasan daha iyi değil mi Kaptan!

İtalyanlar büyük oyunu başlattılar ama fena duvara tosladılar... Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı!

Babacan, ölüm sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine resti gündemi sarstı

5 sektörde projeler hayata geçti! Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi

Union SG’nin yıldızından Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

ABD’den çarpıcı çıkış! “İsrail istemese de...” dediler, “Türkiye” detayına dikkat çektiler

Vestel zarar üstüne zarar ediyordu! Zorlu Holding patronu Ahmet Nazif Zorlu ortaklık kararını duyurdu

Kartpostallık mahalle! 60 yıllık simetrik evler sonbaharla büyüledi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

Papa 14. Leo’nun 1700 yıl sonra İznik’e yapacağı tarihi ziyaret öncesi rahibeler kente gelmeye başladı. Birinci İznik Konsili’nin yıldönümü için yapılacak büyük tören öncesi ilçede güvenlik olağanüstü seviyeye çıkarıldı; polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı kontroller yapıyor. Bursa'nın İznik ilçesi, Hristiyanlık tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700'üncü yılı nedeniyle dünyanın gündemine oturdu.

2
#1
Foto - Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

RAHİBELER İZNİK’E GELMEYE BAŞLADI Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun ziyaretinden günler önce, rahibelerin İznik’e gelmeye başlaması dikkat çekti. Ziyaret öncesi rahibelerin kente gelmesi, Vatikan’ın hazırlıkları çok önceden başlattığının göstergesi olarak yorumlandı.

#2
Foto - Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK: KONTROLLER EN ÜST SEVİYEDE Papa’nın Türkiye programı öncesi İznik’te güvenlik tedbirleri maksimum seviyeye çıkarıldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında araçlar tek tek durduruluyor Plaka, kimlik ve sürücü belgeleri özenle inceleniyor Kent merkezinde yaya devriyeler yoğunlaştırıldı Meydanlar, parklar ve kalabalık noktalar sürekli denetleniyor Papa 14. Leo’nun ziyareti nedeniyle polis ve istihbarat birimlerinin koordinasyonu en üst düzeye çıkarıldı.

#3
Foto - Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

PAPA 14. LEO, İLK YURT DIŞI ZİYARETİNİ TÜRKİYE’YE YAPIYOR Göreve gelişinin altıncı ayında ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak olan Papa Leo’nun programı oldukça yoğun. 27–30 Kasım tarihlerini kapsayan ziyaretin güzergâhı: Ankara İstanbul İznik Ardından Lübnan Papa Leo yarın Ankara’ya gelerek ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

#4
Foto - Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

İSTANBUL DURAKLARI: KİLİSELER, PATRİKHANE, SULTANAHMET Papa Leo, Ankara temaslarının ardından İstanbul’a geçecek ve: Saint Esprit Katedrali’nde din adamlarıyla buluşacak Feriköy Fransız Fakirhanesi’nde incelemelerde bulunacak İznik dönüşü piskoposlarla özel toplantı yapacak Sultanahmet Camii’ni ziyaret edecek Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde cemaatlerle bir araya gelecek Fener Rum Patrikhanesi’nde Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak Volkswagen Arena’da binlerce kişinin katılacağı ayine başkanlık edecek

#5
Foto - Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!

İZNİK’TE TARİHİ TÖREN: 1700. YIL AYİNİ 28 Kasım’da Papa Leo ve Patrik Bartholomeos İznik'e gelerek Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı için büyük bir ayine katılacak. Papa, İznik Gölü kıyısında sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını ziyaret edecek ve arkeolojik alanda özel bir ayin yönetecek. Papa Leo daha önce yaptığı açıklamada İznik’in önemini şu sözlerle anlatmıştı: “İznik bir İnanç Bildirgesi’dir. Bölünmeler başlamadan önce ortak bir inancı paylaştığımız bir andır.” ZİYARETİN SON AYAĞI: LÜBNAN Ziyaretin son gününde: Ermeni Apostolik Katedrali’nde ayine katılacak Fener Rum Patrikhanesi’nin kuruluş yıldönümü etkinliğine iştirak edecek Öğle yemeğinde tekrar Patrik Bartholomeos ile buluşacak Ardından Beyrut’a hareket edecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kızıl

başınızı açın kızlar bu aleviler ve kemalistler sizide bizden zannederler sonra ters ters bakmasınlar

iki cihanın güneşi

CHP VE CHP LİLER İR SEVERLER İB.... DERNEKLERİ BATININ İÇİMİZDEKİ P....ÇLERİ LAİK GAVURLAR ATATÜRKÇÜLER KEMALİST TERÖRİSTLER NERDE
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

Ukrayna'dan gelen açıklama dünyada geniş yankı uyandırdı. Açıklamaya göre; Ukrayna, Rusya'da uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 pe..
Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!
Aktüel

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

Sosyal medya platformu X'in devreye aldığı ve kullanıcıların hesaplarını hangi ülkede oluşturduğunu gösteren şeffaflık uygulamasına yönelik ..
İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü programında yaptığı konuşmada, şiddete karşı sıfır tolerans vurgus..
Almanya'da çıplaklık kültürünü savundu! Ne yapacaklarını şaşırdılar: Çıplak olmamak yasak
Dünya

Almanya'da çıplaklık kültürünü savundu! Ne yapacaklarını şaşırdılar: Çıplak olmamak yasak

Yıllardır Türkiye'de sarı Tofaş'ıyla gezen Franziska Niehus, Almanya'daki FKK kültüründen bahsetti. çıplak olmamanın yasak olduğunu ve bazı ..
Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde
Gündem

Erdoğan dünyaya duyurdu: Türkiye temas halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul'da yapılabileceğini, Türkiye'nin bunun için ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23