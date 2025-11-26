Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye'de o şehre rahibeler akın etmeye başladı!
Papa 14. Leo’nun 1700 yıl sonra İznik’e yapacağı tarihi ziyaret öncesi rahibeler kente gelmeye başladı. Birinci İznik Konsili’nin yıldönümü için yapılacak büyük tören öncesi ilçede güvenlik olağanüstü seviyeye çıkarıldı; polis ekipleri kent genelinde geniş çaplı kontroller yapıyor. Bursa'nın İznik ilçesi, Hristiyanlık tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700'üncü yılı nedeniyle dünyanın gündemine oturdu.