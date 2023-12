Go Green Türkiye’yi ziyaret edenler, standlardaki elektirikli teknolojilerin yanı sıra, fuar girişinde yer alan Elektrikli Araç Deneyim Alanı’nda Hyundai, Kia, Leapmotor, MG, Opel, Skywell ve Was Motor markalarına ait yeni modelleri deneyimleme fırsatı buldu. Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nin (TEHAD) destekleriyle gerçekleştirilen Go Green Türkiye’nin ikincisi 2024 yılı Eylül ayında yine sektörün kalbi Bursa’da gerçekleştirilecek.