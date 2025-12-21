Hamsi hüsranı

Küçük ölçekli balıkçıların şu sıralar mezgit avcılığı yaptığını söyleyen Aksu, bu avın da oldukça zayıf geçtiğini kaydetti. Çinekop ve lüferde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Aksu, Ereğli bölgesindeki sınırlı hareketliliğin ise trol avcılığından kaynaklandığını belirtti. Balık çıkış noktalarının ağırlıklı olarak Ereğli ve Kilimli ile sınırlı olduğunu vurgulayan Aksu, bazı bölgelerde trol avcılığına izin verilmesinin geçici yoğunluk yarattığını söyledi.