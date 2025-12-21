Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hamsi hüsranı
Zonguldak Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu kamuoyuna kötü gelişmenin haberini verdi.
Peynir ekmek gibi TB2 SİHA alan ülkeden flaş çıkış: Türkiye'ye minnettarız ama onların ne yapabileceğini ancak Allah bilir
Zonguldak Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu kamuoyuna kötü gelişmenin haberini verdi.
Aksu, Zonguldak’tan toplam 116 kamyon hamsinin karaya çıktığını, bunun yaklaşık 45 bin kasa ve 500 tonluk bir av miktarına karşılık geldiğini ifade etti. Sezon başında palamut beklentisinin düşük olduğunu hatırlatan Aksu, bu yıl balıkçılığın ağırlıklı olarak hamsi üzerinden yürüdüğünü söyledi.
Zonguldak Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, balıkçılık sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede sezonun balıkçılar açısından tatmin edici olmadığını belirtti.
Tezgâhlarda hamsinin kilogram fiyatının 100 ile 150 lira arasında değiştiğini belirten Aksu, avlanan balıkların büyük bölümünün göç balığı olduğunu vurguladı.
Hamsinin göç rotasının İğneada’dan başlayarak Karadeniz kıyıları boyunca Trabzon hattına ve oradan Gürcistan’ın Batum kentine kadar uzandığını dile getirdi.
Küçük ölçekli balıkçıların şu sıralar mezgit avcılığı yaptığını söyleyen Aksu, bu avın da oldukça zayıf geçtiğini kaydetti. Çinekop ve lüferde ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Aksu, Ereğli bölgesindeki sınırlı hareketliliğin ise trol avcılığından kaynaklandığını belirtti. Balık çıkış noktalarının ağırlıklı olarak Ereğli ve Kilimli ile sınırlı olduğunu vurgulayan Aksu, bazı bölgelerde trol avcılığına izin verilmesinin geçici yoğunluk yarattığını söyledi.
Sezonun zayıf geçmesinde ekolojik dengelerdeki bozulma ve iklim değişikliğinin etkili olduğunu dile getiren Aksu, deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. Bu sezonun geçen yıla göre yaklaşık beşte bir seviyesinde kaldığını ifade eden Aksu, palamut, istavrit ve çinekop gibi türlerdeki çeşitliliğin ciddi biçimde azaldığını sözlerine ekledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23