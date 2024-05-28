Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek! Yüzer güneş enerjisi santralinde müjde

"Başarıya ulaşan ilk proje" DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, AA muhabirine, Keban Baraj Gölü çevresinde tarımsal üretim yapan çiftçinin elektrik giderine katkı sunmak için bu çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi. Kuzova bölgesindeki çiftçinin en büyük giderinin enerji olduğuna işaret eden Şamcı, "Güneş enerjisinden faydalanmak için kurum olarak bir proje gerçekleştirdik. Karasal ve yüzer GES olarak iki kısım halinde inşaatına başladık. Şu an 2 megavatlık karasal GES'in inşaatı tamamlandı. 1 megavatlık yüzer GES'i de şu anda tamamlamış, kabul aşamasına getirmiş durumdayız. Türkiye'de ilk defa yüzer GES projesini Elazığ'da uyguladık." dedi. Bu projeden sonra Türkiye'nin diğer barajlarında da yüzer GES kurulmasının konuşulmaya başlandığını dile getiren Şamcı, çıkan kanunla da göl ve barajlarda yüzer sistem enerji tesisi kurulmasının önünün açıldığını bildirdi. Şamcı, "Türkiye'de ilk yapılan karasal GES'lerden biri de Kuzova'da yapıldı. Yüzer GES de Kuzova'da yapıldı. Amacımız aynı zamanda karasal GES ile yüzer GES arasında enerji üretimini de kıyaslayarak bundan sonra yapacağımız projeler için ön bir inceleme yapmak. Yüzer GES'lerin karasal GES'e göre maliyeti biraz daha yüksek ancak yaklaşık yüzde 15 daha fazla enerji elde ediliyor. Ayrıca karasal GES'de 1 megavat için 15 dönüm yer işgal etmek zorunda kalınırken yüzer GES'te 6 dönüm alana sığmak mümkün." diye konuştu.