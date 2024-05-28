Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek! Yüzer güneş enerjisi santralinde müjde

"Amacımız çiftçiyi desteklemek" Kuzova GES'te şu anda 3 megavatlık bir enerji tesisi inşa edildiğini dile getirerek, bunun yıllık gelirinin yaklaşık 17 milyon lira olacağını belirtti. Kuzova GES'te 2024 yılı için öngördükleri enerji giderinin yaklaşık 33 milyon lira olduğunu, planladıkları 6 megavatlık GES'in 2 megavatını karasal GES, 1 megavatını yüzer GES olarak kurduklarını, kalan 3 megavatı da yüzer GES yapacaklarını anlatan Şamcı, "Amacımız çiftçiyi destekleyerek, çiftçinin enerji maliyetini azaltmak. Bu yıl sulama sezonuna girdiğimizde, pompaları çalıştırdığımızda enerjimizi yüzer GES ve karasal GES ile sağlayarak çiftçimizi desteklemiş olacağız." ifadesini kullandı. - "Bu proje Türkiye'nin geleceği olacak" Kurulacak 3 megavatlık yüzer GES'in ihale aşamasında olduğunu anlatan Şamcı, yüzer güneş enerjisi santrali ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgedeki 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Şamcı, yüzer GES'in yanına yapacakları 3 megavatlık yeni yüzer GES ile Kuzova pompa istasyonunun tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını tamamlamış olacağını belirterek, şöyle dedi: "Bu proje Türkiye'nin geleceği olacak. Buna da Elazığ öncülük edecek. Çiftçilerimizin haziranın ilk haftası su talebi olacak. O zaman buradan ürettiğimiz enerjiyle pompa istasyonunu çalıştıracağız. Çiftçilerimiz rahatlıkla bundan sonraki süreçte her türlü ekini ekerek devletin verdiği destekle tarım yapmış olacak." Şamcı, doğu-batı yönünde kurulan yüzer GES'te güneşin doğuşundan batışına kadar gün ışığının tamamından faydalanmış olunacağını sözlerine ekledi.