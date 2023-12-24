2023-12-24 10:35:29 Türkiye'de en çok o ilimizde yetişiyor! Ticaretini yapan paraya para demiyor! Bu dertlerin dermanı onda
Egzama, mantar ve kepek saç dökülmesinden sonra en sık yaşanan saç sağlığı problemleri arasında yer alıyor. Egzama ve saç diplerinde oluşan mantar kişiye son derece rahatsızlık hissi veriyor. Bu saç sorunlarının aynı saç dökülmesi gibi mutlaka önlenmesi gerekiyor. Doğal malzemelerle yapılan ve yıllardır kullanılan geleneksel bir sabun türü olan defne sabunu, saç sağlığı için bire bir. Eğer saç egzaması ve mantar gibi problemleriniz varsa defne sabunundan faydalanabilirsiniz. İşte doğanın mucizesi defne sabununun bilinmeyen faydaları...