'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

Konuralp kazılarına verdikleri önemin ne kadar doğru olduğuna dikkat çeken Başkan Faruk Özlü, yeni eserin bulunması haberini alması üzerine Antik Tiyatro’ya giderek çalışmaları bizzat izledi. Arkeologlardan bilgi alan Faruk Özlü “Konuralp Antik Kenti’ndeki kazılarda her gün yeni bir eser ile karşılaşıyoruz. En son bulduğumuz eser bir aslanlı mozaiktir. Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan bir mozaik keşfettik, ortaya çıkardık. Bu mozaik buradaki antik tiyatronun gün ışığına çıkmamış önemli bir unsuru. Biliyorsunuz daha önce de burada bir Medusa heykeli, Apollon heykeli ve yine Büyük İskender’in heykelini bulmuştuk. Bu bulduğumuz dördüncü önemli eser, Aslanlı Mozaik adı verilen bir eser. Arkeologlarımız Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan bir eser olduğunu ifade ediyorlar. Bu eserleri gördükçe ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar doğru bir yol tuttuğumuzu daha iyi anlıyoruz. Burası Düzce’nin kalbi, inşallah Türkiye’de de önemli bir destinasyon merkezi olacak” dedi.