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'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

2023-11-16 15:21:24
'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

Düzce Belediyesi’nin destekleri ile 4 yıldır aralıksız süren kazıların ardından müthiş haber resmen geldi.

#1
Foto - 'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

Düzce Belediyesi’nin destekleri ile 4 yıldır aralıksız kazıların devam ettiği Konuralp Antik Kentte tarihe ışık tutacak keşifler elde edilmeye devam ediyor. Kazılarda Dionysos Kült Mekanını yansıtan yapı ortaya çıkarıldı. Arkeologlar “Konuralp Antik Kenti’ndeki kazılarda her gün yeni bir eser ile karşılaşıyoruz. En son bulduğumuz eser bir aslanlı mozaiktir. Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan bir mozaik keşfettik, ortaya çıkardık." diyerek Karadeniz'deki keşfin önemine vurgu yaptı.

#2
Foto - 'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

Geçtiğimiz eylül ayında çok iyi korunmuş bir Büyük İskender portresinin bulunduğu kazılarında yeni bir gelişme daha yaşandı. Konuralp Müze Müdürlüğü’nün kazı başkanlığını yürüttüğü çalışmalarda tiyatro aksının tam ortasına gelen üst kısımda bir oda bulundu.

#3
Foto - 'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

Dıonysos Kült Mekanı olduğu belirlendiKonuralp Müze Müdürlüğü yaptığı açıklamada kazılar ve bulunan yeni odanın özellikleri şöyle aktardı; “Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosunun portiko bölümünün bulunduğu üst tarafta tiyatro aksının tam ortasına denk gelecek şekilde mozaikli bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu oda yapısının iç duvarları kalın bir harç tabakası üzerine mermer plakalar ile kaplı olduğu ve odanın kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı olduğu belirlenmiştir. Odanın kuzeyinde, iç tarafa doğru bir platform temeli gözlenmektedir. Tüm odanın ince işçilik ile yapılmış beyaz, mavi, sarı, yeşil ve kahverengi tesseralardan oluşan bir mozaik taban ile kaplı olduğu görülmüştür."

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Foto - 'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

"Geometrik desenler ile bezeli mozaiğin kenarları daha büyük ve renkli tesseralardan oluşan bir çerçeve şeklinde yapılmıştır. Mozaiğin ortasında ise daha küçük tesseralar ile yapılan dörtgen çerçevenin iç tarafında bir sahne betimlenmiştir. Bu sahnede ortada duran çam ağacının iki yanında ağaca bakar şekilde duran 2 tane aslan ile yine ağacın dallarına (sağ tarafta) davul – tympanum - (sol tarafta) pan flütü asılı olarak betimlenmiştir. Burada alanda bulunan davul ve flüt betimlemeleri ile oda içerisinden çıkan eserler bize buranın Dionysos Kült Mekanı olduğunu göstermiştir.”

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Foto - 'Türkiye’de daha önce bulunmayan bir şey keşfettik' diyerek duyurdular! Karadeniz'den çıkarıldı, herkes şokta

Konuralp kazılarına verdikleri önemin ne kadar doğru olduğuna dikkat çeken Başkan Faruk Özlü, yeni eserin bulunması haberini alması üzerine Antik Tiyatro’ya giderek çalışmaları bizzat izledi. Arkeologlardan bilgi alan Faruk Özlü “Konuralp Antik Kenti’ndeki kazılarda her gün yeni bir eser ile karşılaşıyoruz. En son bulduğumuz eser bir aslanlı mozaiktir. Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan bir mozaik keşfettik, ortaya çıkardık. Bu mozaik buradaki antik tiyatronun gün ışığına çıkmamış önemli bir unsuru. Biliyorsunuz daha önce de burada bir Medusa heykeli, Apollon heykeli ve yine Büyük İskender’in heykelini bulmuştuk. Bu bulduğumuz dördüncü önemli eser, Aslanlı Mozaik adı verilen bir eser. Arkeologlarımız Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan bir eser olduğunu ifade ediyorlar. Bu eserleri gördükçe ne kadar önemli bir iş yaptığımızı, ne kadar doğru bir yol tuttuğumuzu daha iyi anlıyoruz. Burası Düzce’nin kalbi, inşallah Türkiye’de de önemli bir destinasyon merkezi olacak” dedi.

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