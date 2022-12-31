Türkiye'de bir ilk! Bu salıncağa binmek yürek istiyor

Kanyon içerisindeki sudan salıncağı kurdukları yerin yüksekliğinin 570 metre olduğunu söyleyen Şelale, “Salıncağın kendi yüksekliği 14 metre, halatların uzunluğu 12 metre. 12 metre uçuruma gidiyor, 12 metrede geri geliyor. Toplamda 24 metre gelip gidilen bir yer. Ben binince çok heyecanlandım. Hakikaten iki gündür bindiğim salıncağın etkisinde kaldım. Bu kadar bende beklemiyordum. Yapıyordum, olur falan diyordum ama kendim deneyince çok yüksek bir adrenalin oluşturdu. Bölgemize hayırlı olsun' dedi. 'Uçurum salıncağını, Türkiye'nin başka bir yerinde görmeniz mümkün değil' Uçurum salıncağının Türkiye'nin başka bir yerinde görülmesinin mümkün olduğunu ifade eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da, 'Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte Valla Kanyonu'nun Kerte Seyir Terasının olduğu yerde yeni bir adrenalin noktası oluşturmak adına, yeni bir çekim alanı oluşturmak adın a cam zeminli teraslarının olduğu ve yaklaşık 600 metrelik mesafede dev uçurum salıncağı projesini Doğa Koruma ve Milli Parklar ile düşünüp projelendirdik. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da katkılarıyla yaklaşık 4 milyon liralık maliyetle bu projeye hızlı bir şekilde başladık ve bitirme aşamasına getirdik. Projenin bir özelliği de şu: Kesinlikle Horma Kanyonunda olduğu gibi burada da doğaya zarar vermeksizin bırakın bir ağaç kesmeyi bir dal dahi kesmeden gerçekleştirmiş, hayata geçirmiş bir proje. Önümüzdeki turizm sezonunda Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi, Muratbaşı köyündeki burgulu seyir terası ile Valla Kanyonunun seyrinin yanı sıra insanların artık 600 metrelik uçuruma sallanacağı ve yine 600 metre uçurumda yürüyecekleri cam zeminli terası bulunan dev uçurum salıncağını artık sezona hazırlamak üzereyiz' diye konuştu.