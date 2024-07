Durum böyle olunca her ne kadar İzmir mağazası ilgi görse de diğer şubeler aynı başarıyı yakalayamıyor. Markanın beklenen hedeflere ulaşamaması sonucunda Best Buy’ın tepe yönetiminden ülkeden çıkma kararı alınmasına yönelik direktif geliyor. Bu doğrultuda Best Buy, Türkiye pazarından çekilme kararı aldığını duyuruyor ve mağazaları Teknosa tarafından satın alınıyor. 1000 yıllığına Türkiye'ye gelen dev marka böylece ülkeden çekilmiş oluyor.