Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler, denizcilik ve gemi inşa sektöründe rekor büyüme kaydediyor. Karşılıklı ithalat ve ihracat rakamları artarken, Türk tersaneleri Yunan armatörlerin en önemli çözüm ortağı haline geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkiler, “mavi diplomasi” ve denizcilik sektöründeki iş birlikleriyle yeni bir boyuta taşındı. Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi και Ticaret Ofisi tarafından yayımlanan güncel pazar araştırma verilerine göre, iki ülke arasındaki gemi inşa, bakım-onarım ve yan sanayi ticareti ivme kazanarak artmaya devam ediyor.