  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi? Türkiye'nin ünlü cemaat liderinin sır ölümü! AK Partili isim baskı yapıyor Lookman transferinde neyi göze aldılar? Detayları bir bir açıkladılar: Flaş gelişme... Başladılar Türkiye için atılan adım: 30 üniversite her türlü böceği kurutuyor! Yaptıkları gündem oldu... Avrupa'dan sipariş var Portekizliler bombayı patlattı! Türkiye'yi beklemeye başladılar yine... Azerbaycan Türk savunma sanayinden esinlenip bombayı patlattı Haydut ABD'yi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında soğuk yeller eserken iki ülkeden dikkat çeken bir işbirliği konusu gündeme geldi.

1
#1
Foto - Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler, denizcilik ve gemi inşa sektöründe rekor büyüme kaydediyor. Karşılıklı ithalat ve ihracat rakamları artarken, Türk tersaneleri Yunan armatörlerin en önemli çözüm ortağı haline geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkiler, “mavi diplomasi” ve denizcilik sektöründeki iş birlikleriyle yeni bir boyuta taşındı. Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi και Ticaret Ofisi tarafından yayımlanan güncel pazar araştırma verilerine göre, iki ülke arasındaki gemi inşa, bakım-onarım ve yan sanayi ticareti ivme kazanarak artmaya devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

2023 yılında Yunanistan’ın Türkiye’den gemi inşa sektörüne yönelik ithalatı 38,34 milyon Euro olarak gerçekleşirken, 2024 yılının ilk 10 ayında bu rakam şimdiden 44,25 milyon Euro seviyesine ulaştı. Römorkör ve İtici gemiler kategorisindeki artış dikkat çekici boyutta. 2023’te 11,2 milyon Euro olan ithalat hacmi, 2024’ün Ekim ayı itibarıyla 42,63 milyon Euro’ya fırladı. Yunanistan’ın Türkiye’ye denizcilik alanındaki ihracatı da 2024’ün ilk 10 ayında 32,30 milyon Euro’ya çıkarak dengeli bir ticari büyümenin sinyallerini verdi.

#3
Foto - Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

İki ülke arasındaki güven ortamı, somut projelere ve yeni inşa sözleşmelerine dönüşüyor: Med Marine & Igmar: Ereğli merkezli Med Marine tersanesi, Spanopoulos Grubu bünyesindeki Igmar ile çok amaçlı bir römorkör inşası için el sıkıştı. Vernicos Scafi & Salvage Maritime: Türk tersaneleri ile yapılan anlaşmalar neticesinde, Mart 2025’te teslim edilmek üzere Yunan bayraklı yeni bir römorkörün inşası tüm hızıyla sürüyor.

#4
Foto - Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

Sipariş defterinde zirveye ulaşıldı. Mart 2023 verilerine göre Yunanistan; Çin ve Japonya’nın ardından Türkiye’nin yeni gemi sipariş defterinde 3. sırada yer alarak Türk tersanelerine olan güvenini tescilledi.

#5
Foto - Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

Türkiye; SEDEF, GEMAK, HAT-SAN, ALTINOVA, İÇDAŞ, NUR ve TERSAN gibi dev tesisleriyle yıllık 250 bin DWT kapasite sunarken, bakım-onarımda Beşiktaş Tersanesi gibi dünya markalarıyla öne çıkıyor. Sektör sadece kapasiteyle değil, teknolojiyle de fark yaratıyor: Yeşil Teknoloji: IMO Tier III standartlarında çevre dostu motorlar, çift yakıtlı (LNG/Dizel) sistemler ve metanol sevk çözümleri. Elektrikli Devrim: Tuzla’da inşa edilen tam elektrikli ve kıyıdan şarj edilebilir römorkörler, sektörün “Industry 4.0” vizyonunu yansıtıyor. Geri Dönüşümde Liderlik: Türkiye, 2022 itibarıyla gemi geri dönüşümünde dünya üçüncüsü olarak sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlıyor.

#6
Foto - Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler

Türkiye Armatörler Birliği’nin 2024/2025 raporuna göre, Ocak 2025 itibarıyla 51,9 milyon DWT kapasiteye ulaşan Türk sahipli ticaret filosu, bölgedeki ekosistemi beslemeye devam ediyor. Uzmanlar, Türkiye’nin gemi inşa ve onarımındaki teknik kabiliyeti ile Yunanistan’ın armatörlük gücünün birleşmesinin, Doğu Akdeniz’i dünyanın en önemli denizcilik merkezlerinden biri haline getireceği görüşünde birleşiyor. “Yeşil geçiş” süreciyle birlikte her iki ülkenin tersaneleri ve firmaları için ortak yatırım fırsatlarının artması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bir şey Yunanlılara söylesin 500 yıl Osmanlı idaresinde Osmanlı Devleti'ne kaç akçe borcunuz oldu Osmanlı İmparatorluğu'ndan Sizin malınıza mülkünüze kaç liralık Ziyan Oldu zarar verdi

Batılı Hristiyan dindaşlarının sizi kaç lira zarara uğrattı bir de bunu Yunanlılara bile sorsa bizden mi zarar geldi size dindaşlarınızdan mı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!
Gündem

Deva Partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Türkiye’nin Suriye’deki mazlumlara yönelik yardım elini ve kararlı duruşunu hedef alan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekme..
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu
Gündem

Şam'da tarihi zirve: Suriye ordusu vurdu, Avrupa masaya oturdu

Suriye ordusunun terör örgütü PKK-SDG unsurlarına yönelik başlattığı kararlı operasyonlar meyvesini veriyor. Sahadaki askeri başarıların ard..
Sezen Aksu karantinaya alındı
Gündem

Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kanlıca'daki evinde karantinaya giren Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve h..
Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!
Gündem

Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23