Türkiye ve Yunanistan'dan beklenmedik anlaşma! Ortak üretecekler
Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında soğuk yeller eserken iki ülkeden dikkat çeken bir işbirliği konusu gündeme geldi.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler, denizcilik ve gemi inşa sektöründe rekor büyüme kaydediyor. Karşılıklı ithalat ve ihracat rakamları artarken, Türk tersaneleri Yunan armatörlerin en önemli çözüm ortağı haline geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkiler, “mavi diplomasi” ve denizcilik sektöründeki iş birlikleriyle yeni bir boyuta taşındı. Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi και Ticaret Ofisi tarafından yayımlanan güncel pazar araştırma verilerine göre, iki ülke arasındaki gemi inşa, bakım-onarım ve yan sanayi ticareti ivme kazanarak artmaya devam ediyor.
2023 yılında Yunanistan’ın Türkiye’den gemi inşa sektörüne yönelik ithalatı 38,34 milyon Euro olarak gerçekleşirken, 2024 yılının ilk 10 ayında bu rakam şimdiden 44,25 milyon Euro seviyesine ulaştı. Römorkör ve İtici gemiler kategorisindeki artış dikkat çekici boyutta. 2023’te 11,2 milyon Euro olan ithalat hacmi, 2024’ün Ekim ayı itibarıyla 42,63 milyon Euro’ya fırladı. Yunanistan’ın Türkiye’ye denizcilik alanındaki ihracatı da 2024’ün ilk 10 ayında 32,30 milyon Euro’ya çıkarak dengeli bir ticari büyümenin sinyallerini verdi.
İki ülke arasındaki güven ortamı, somut projelere ve yeni inşa sözleşmelerine dönüşüyor: Med Marine & Igmar: Ereğli merkezli Med Marine tersanesi, Spanopoulos Grubu bünyesindeki Igmar ile çok amaçlı bir römorkör inşası için el sıkıştı. Vernicos Scafi & Salvage Maritime: Türk tersaneleri ile yapılan anlaşmalar neticesinde, Mart 2025’te teslim edilmek üzere Yunan bayraklı yeni bir römorkörün inşası tüm hızıyla sürüyor.
Sipariş defterinde zirveye ulaşıldı. Mart 2023 verilerine göre Yunanistan; Çin ve Japonya’nın ardından Türkiye’nin yeni gemi sipariş defterinde 3. sırada yer alarak Türk tersanelerine olan güvenini tescilledi.
Türkiye; SEDEF, GEMAK, HAT-SAN, ALTINOVA, İÇDAŞ, NUR ve TERSAN gibi dev tesisleriyle yıllık 250 bin DWT kapasite sunarken, bakım-onarımda Beşiktaş Tersanesi gibi dünya markalarıyla öne çıkıyor. Sektör sadece kapasiteyle değil, teknolojiyle de fark yaratıyor: Yeşil Teknoloji: IMO Tier III standartlarında çevre dostu motorlar, çift yakıtlı (LNG/Dizel) sistemler ve metanol sevk çözümleri. Elektrikli Devrim: Tuzla’da inşa edilen tam elektrikli ve kıyıdan şarj edilebilir römorkörler, sektörün “Industry 4.0” vizyonunu yansıtıyor. Geri Dönüşümde Liderlik: Türkiye, 2022 itibarıyla gemi geri dönüşümünde dünya üçüncüsü olarak sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlıyor.
Türkiye Armatörler Birliği’nin 2024/2025 raporuna göre, Ocak 2025 itibarıyla 51,9 milyon DWT kapasiteye ulaşan Türk sahipli ticaret filosu, bölgedeki ekosistemi beslemeye devam ediyor. Uzmanlar, Türkiye’nin gemi inşa ve onarımındaki teknik kabiliyeti ile Yunanistan’ın armatörlük gücünün birleşmesinin, Doğu Akdeniz’i dünyanın en önemli denizcilik merkezlerinden biri haline getireceği görüşünde birleşiyor. “Yeşil geçiş” süreciyle birlikte her iki ülkenin tersaneleri ve firmaları için ortak yatırım fırsatlarının artması bekleniyor.
