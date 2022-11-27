Türkiye ve Gürcistan arasında ilginç turizm

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez telefon trafiği yaşanıyor. Apple geçtiğimiz Eylül ayında yeni iPhone 14 serisini tanıttı. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılan modeller yine Eylül ayında satışa çıktı. Modeline göre ülkemizde İphone fiyatları, 30 bin ile 57 bin lira arasında fiyatlar değişirken, yurt dışında bu fiyatlar vergilerden kaynaklı düşük olunca Sarp Sınır Kapısı'nı kimlikle geçerek günübirlik Gürcistan’a giden Türk vatandaşları, Batum kentinde Apple Store’den aldıkları telefonları vergi iadesiyle 15 bin liraya kadar daha ucuza alabiliyor.