Türkiye tarihinden ilk olacak: Dünya ülkeleri almak için sıraya girdi! Sınıfının en iyisi

"Biz yaptık, bakalım onlar neyi anons edecek?" Bu serideki motor ailesinin çalışmalarının ANKA için acil istenen PD155 ile başladığını anımsatan Akşit, buradaki kazanımlarla tamamına yakını yerli üretim PD170'in ortaya çıktığını söyledi. Mahmut Akşit, motor ailesinin gelişimine ilişkin şöyle konuştu: "Biz 170 beygiri çıkarınca 1-2 yıl yıl sonra Avrupalı ve ABD'li üreticiler de 170 beygirlik dizeller anons ettiler aynı sınıfta. Biz de orada duracak değiliz, 225 beygirlik versiyonu geliştirdik, kodunu Eskişehir'e ithafen 222 olarak belirledik. İki motorun gücü arasında ciddi fark var. Aynı yere sığan, 3-5 kilogram farkı olan bir motor. Aynı yere sığması çok önemli çünkü havacılıkta müşterilerin güce ihtiyacı sürekli artıyor. Mevcut motorlar ömrünü tamamladığında daha güçlüleriyle değiştirilmek isteniyor. Biz de bunu dikkate alarak geliştirdik, bir yanda da rekabette geride bırakma tarafı var. Biz 170 yapıca onlar da 170 anons ettiler. Biz 225'i yaptık, bakalım onlar ne zaman, neyi anons edecekler?