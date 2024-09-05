Türkiye tarihin kafesinden kurtulamıyor bir türlü; mezardan yönetiliyor

Böylece Türkiye’de sivil-asker tartışmalarında yeni bir dönemece girildi. Şahsî kanaatim, bu sloganın, törende “Başkomutanınız olarak konuşuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir cevap olduğu yönünde. Biz seni değil, Mustafa Kemal’i başkomutan tanıyoruz demektir bu. Nitekim Ömer Çelik de hükümet adına yaptığı açıklamada Atatürk’ü “ebedî başkomutan”, Erdoğan’ı ise “başkomutan” diye konumlandırarak meseleyi halletmiş göründü ama bu bir orta yolu bulma çabasıydı;