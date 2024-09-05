2024-09-05 10:57:44 Türkiye tarihin kafesinden kurtulamıyor bir türlü; mezardan yönetiliyor
Gazetemiz yazarlarından tarihçi Mustafa Armağan “Harp Okulu resmi töreninde 300 teğmenin kılıçlarını şakırdata şakırdata ettikleri planlı korsan yemin sırasında attığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganlarından yola çıkarak önemli bir soruyu masaya yatırdı. Hava Harp okulları mezunları da “Adnan Menderes’in askerleriyiz diye mi bağırmalı” diye sordu. İşte ilgiyle okuyacağınız Tarihçi Mustafa Armağan’ın o yazısı…