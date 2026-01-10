  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji veren bu meyve sağlık açısından bir hazine sunuyor! Doğal Lif kaynağı: Antalya’da su kaynaklarını tehdit ediyor 3 ilde harekete geçildi! Acele kamulaştırma kararı çıktı Pahalılıktan kaçanlar Yunana sığındı Ankara'da korku dolu gece: Taşıyıcı kolonları patlayan bina tahliye edildi! Rusya’dan çok sert ‘savaş’ çıkışı! ‘Avrupa’yı yöneten aptallar…’ Bu meyveler lif zengini: Kalbi motor gibi çalıştırıyor! Kayıt dışı ile sıkı mücadele sonuç verdi Gelir vergisi mükellefi sayısı 3 milyonu geçti Ordu da topa girdi! İran Silahlı Kuvvetleri'nden gösterilere dair ilk açıklama
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Sınırsız ve doğal enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilen rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik rekor seviyelere ulaştı.

1
#1
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavatsaatle günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

#2
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yenilenebilir enerji alanında kırılan rekorlara 2026’nın ilk günlerinde bir yenisinin eklendiği belirtildi. Bu kapsamda, rüzgardan elektrik üretiminin 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavatsaatle bugüne kadarki en yüksek günlük üretim seviyesine ulaştığı kaydedildi.

#3
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Açıklamada, rüzgar enerjisinden yılın ilk haftasında yapılan toplam elektrik üretiminin kayda değer bir artış gösterdiği aktarılarak, bu dönemde üretilen elektriğin yaklaşık dörtte birinin rüzgar santrallerinden karşılandığı vurgulandı.

#4
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin artan yenilenebilir enerji kurulu gücüyle yeni rekorlara imza attığını belirterek, "2026'ya da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak'ta 259 bin 76 megavatsaatle günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizerek, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik çalışmalara da değinen Bayraktar, YEKA modeline benzer bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını belirterek, "2035'e kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesini hayata geçirmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

#7
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, geçen yıl kasım ayı sonu itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi. Toplam kurulu güç içinde güneş enerjisinin payı 24 bin 669 megavatla yüzde 20,3’e, rüzgar enerjisinin payı ise 14 bin 546 megavatla yüzde 11,9’a ulaştı. Böylece Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün yaklaşık üçte biri güneş ve rüzgar enerjisinden oluştu.

#8
Foto - Türkiye sınırsız enerjide resmen hazine buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Gündem

Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor

Savcı Sayan, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde bomba iddiayı paylaştı.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nden arkasına bakmadan kaçtı!

Başkent Ankara'yı hizmete aç bırakan, vatandaşları susuzluğa mahkûm eden CHP’li Mansur Yavaş, belediye Meclisi’nde hesap sorulunca çareyi sa..
Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar
Dünya

Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütü ile anlaşma girişimlerinin başarısız olması üzerine Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ne operasyon başlattı..
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Eli kanlı terörist başı Fetullah Gülen'i mezarından ters döndüren haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu
Ekonomi

Rusya'da 'Türkiye' çılgınlığı! Pandemiden sonra ilk kez böylesi oldu

Önümüzdeki yaz sezonunda da Rusların Türkiye'ye akın etmesi beklenirken erken rezervasyonlarla ilgili son veriler ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23