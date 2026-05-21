Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı
Anadolu Tersanesi'nde inşa edilen Ç-160 gemisi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sessiz sedasız hizmete başladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı ile Anadolu Tersanesi arasında imzalanan sözleşme kapsamında, inşa edilen sekiz adet Yeni Tip LCT Projesi’nin ilk gemisi TCG Ç-159’un ardından ikinci gemi olan Ç-160’ın da Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmete girdiği bildirildi.
79.9 metre uzunluğa ve 11.7 metre genişliğe sahip Yeni Tip LCT platformu, yüksek manevra kabiliyetini de kullanarak çıkarma yapabiliyor.
Aynı zamanda lojistik destek, insani yardım, afet destek ve tahliye operasyonlarında da görev yapabilecek şekilde tasarlandığı belirtilen gemiler, başta Altay ana muharebe tankı dahil olmak üzere çeşitli zırhlı araçları taşıyabiliyor.
Yeni platformlar, 20 deniz mili hıza ulaşabiliyor. Deniz Kuvvetleri için Anadolu Tersanesi'nde inşa edilen Ç-160, sınıfının dünyadaki en hızlı çıkarma gemilerinden biridir. Mavi Vatan'da lojistik destek ve amfibi harekâtlar için görev yapar.
KAYNAK: HABER DENİZDE
