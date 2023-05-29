Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi açık ara farkla kazandı. Başkan Erdoğan, R,16 ile seçimin ikinci turunu da zaferle taçlandırdı. Dünya basını ise Türkiye'deki seçimleri anbean takip etti. Canlı takip ekranları ile okuyucularının karşısına çıkan gazeteler 'Erdoğan'ın açık ara zaferi' başlıklarını attı. İşte dünyanın gözünden Erdoğan'ı seçim zaferi... Batı medyasının "2023'ün en önemli seçimleri" dediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur tamamlandı. İlk tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan I,52 oy almış, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'da 2.5 milyon oy fark atmıştı. Türkiye gibi tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimler dış basına böyle yansıdı: "Erdoğan'ın açık zaferi"