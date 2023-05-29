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Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

2023-05-29 07:08:29
Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi açık ara farkla kazandı. Başkan Erdoğan, R,16 ile seçimin ikinci turunu da zaferle taçlandırdı. Dünya basını ise Türkiye'deki seçimleri anbean takip etti. Canlı takip ekranları ile okuyucularının karşısına çıkan gazeteler 'Erdoğan'ın açık ara zaferi' başlıklarını attı. İşte dünyanın gözünden Erdoğan'ı seçim zaferi... Batı medyasının "2023'ün en önemli seçimleri" dediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur tamamlandı. İlk tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan I,52 oy almış, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'da 2.5 milyon oy fark atmıştı. Türkiye gibi tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimler dış basına böyle yansıdı: "Erdoğan'ın açık zaferi"

#1
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

ABD'li The Wall Street Journal, Erdoğan'ın seçimi bir kez daha kazandığını duyururken 'Ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri' ve ' yakın siyasi tarihin en büyük isimlerinden biri' ifadelerinbi kullandı. Gazete, Başkan'ın yeni zaferini iktidarının yeni bir aşamasına yol açtığını belirtti.

#2
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Türkiye seçimlerini canlı takip eden İngiliz The Guardian, Seçmenlerin 'Benzeri görülmemiş' bir ikinci tur için oy verdiğini yazdı. ERdoğan'ın seçimlerde galibiyetini ilan ettiği duyuruldu.

#3
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Yunan To Vima, ikinci tur seçimlerine katılımın büyük olduğunu belirtti.

#4
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

SEÇİMİN FAVORİSİ Euronews'in Yunanca edisyonunda "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?" ifadeleri kullanılırken Başkan Erdoğan'ın seçimin favorisi olduğu ifade edildi.

#5
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Seçim sonuçlarını Al Jazeera da canlı takip eden gazetelerden... " Erdoğan ikinci turda önde" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

New York Times Türkiye'nin "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kavşağında bir NATO gücü." Olduğunu hatırlattığı haberinde Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğü ifade edildi.

#7
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Fransız Le Monde, Sandıkların kapandığı andan itibaren seçim sonuçlarını canlı takibe geçti. Seçmenlerin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında karar verdiği belirtilen haberde ilk tur sonuçları hatırlatıldı. Oyların yüzde 95'i sayılmasının ardından 'Erdoğan'ın önde' olduğu yazıldı.

#8
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Yunan iefimerida, 'Erdoğan 5 yıl daha iktidara hazır' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. İlk resmi olmayan sonuçları yayınlayan gazete 'Erdoğan zafer yolunda' dedi.

#9
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

'ERDOĞAN'IN AÇIK ZAFERİ' Yunan in.gr 'resmi olmayan sonuçlara göre, 'Erdoğan'ın liderliği çok büyük' ifadelerini kullandı.Oyların yüzde 93,48'i sayıldığını beklirten gazete Erdoğan yüzde 52,61, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,39 oy aldığını yazdı. Katılımın ?,41'olduğunu belirtti.

#10
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

France24, seçim sonuçlarını canlı takip bloğu ile yayınlıyor. İlk turda Başkan Erdoğan'ın I,5 Kılıçdaroğlu'nun ise D,9 oy aldığını okuyucuları ile paylaşan gazete, 'Benzeri görülmemiş ikinci tur' ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

ZAFER İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR Bloomberg haberinde, Başkan Erdoğan'ın ikinci tur oylamasında önde gittiği ifade edilen haberde, " Yirmi yılı aşkın iktidarını beş yıl daha uzatacak bir zafer için zemin hazırlıyor." dedi.

#12
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Yunan Protothema ise, 'Erdoğan kazandı' başlığını attı.

#13
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Yine Yunan Kathimerini 'Erdoğan kazandı' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Canlı takip ettiği seçim sonuçlarını Erdoğan'ın takipçileri sokaklarda kutlama yapıyor' sözleri ile duyurdu.

#14
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Reuters ise, sandıkların yaklaşık ?'ünün açılması ile 'Erdoğan zafere ilerliyor' dedi.

#15
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Alman Bild, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Erdoğan önde!" ifadelerini kullandı.

#16
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

CNN International ' Tarihi 3. Dönem' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu yazan gazete 2Erdoğan liderliğini koruyor' dedi.

#17
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Financial Times, 'Erdoğan seçimi kazandığını ilan etti' ifadelerini kullandı.

#18
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Alman Der Spiegel, 'Seçim otoritesi Erdoğan'ın zaferini ilan etti' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmaya devam ettiği ifade edilen haberde, 'Kılıçdaroğlu yenildi' ifadeleri kullanıldı.

#19
Foto - Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

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