Türkiye postayı koydu: Bir sonraki adım savaş!

İLK KEZ OLUYOR - Akdeniz Üniversitesi İİBF Uİ Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emete Gözügüzelli, Lozan vurgulu bir bildirimin ilk kez yayınlandığına dikkat çekerek bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı. Gözügüzelli, “Türkiye’nin yayınlamış olduğu bu Navteks ile birlikte İpsara, Sakız ve Sisam adalarının belirlenen gayri askeri statüsünün ihlaliyle ilgili ilk kez bir bildirim yapıldı. Türkiye’nin yayınladığı Sakız ve Sisam adalarındaki gayri askeri statünün ihlal edildiğine dair yayınladığı mesaj uluslararası hukuka uygundur” dedi.