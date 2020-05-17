2020-05-17 07:26:19 Türkiye postayı koydu: Bir sonraki adım savaş!
Adalarda asker bulunduran Atina’yı, Navtex’lerde Lozan Antlaşması’na gönderme yaparak uyaran Türk Donanması, “İpsara, Sakız ve Sisam adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir” dedi. Dr. Emete Gözügüzelli, Lozan vurgulu bir bildirimin ilk kez yayınlandığına dikkat çekerek "Türkiye yarın öbür gün kendi Navteks’ini yayınlayarak bölgeye savaş gemilerini gönderir. Burada atış tatbikatları gerçekleştririr, ‘sıkıysa gel çıkar beni’ der" yorumunu paylaştı.