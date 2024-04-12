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Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

2024-04-12 16:35:53
Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

Türkiye kendi enerji kaynaklarını aramaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün (11 Nisan) Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar’ı telefonla arayarak bölgede emek veren çalışanlara seslendi. Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak." ifadelerini kullandı. Gabar'dan gelen haber sonrası gözler Türkiye'nin petrol aradığı diğer bölgelere çevrildi. Türkiye hangi illerde petrol arıyor? İşte sondaj haritası ile birlikte son durum...

#1
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

GABAR'DAN MÜJDELİ HABER: GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 40 BİN VARİLE ÇIKTI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün(11 Nisan) Gabar petrolünde yeni rekorun kırıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, "Günlük üretimde 40 bin varili geçmiş bulunuyoruz. Kuyu başına üretim 1200 varili geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

TÜRKİYE NERELERDE PETROL ARIYOR? İŞTE SONDAJ HARİTASI Gabar'dan gelen haber sonrası gözler Türkiye'nin petrol aradığı diğer bölgelere çevrildi. Türkiye 9 ilde sondaj çalışmalarıyla birlikte petrol araması gerçekleştiriyor. A Haber Muhabiri Murat Sekban canlı yayında sondaj haritası üzerinden çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sekban şunları söyledi: "Fosil yakıtlar yani petrol konusu bizim için oldukça önemli. Enerji konusunda en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alıyor. Türkiye bu ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışında tedarik ediyor. Tıpkı Karadeniz'de bulunan doğal gazda olduğu gibi petrol arama alanında önemli faaliyetler yürütülüyor. Son 15 yılda önemli adımlar atıldı.

#3
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

TÜRKİYE NERELERDE PETROL ARIYOR? İŞTE SONDAJ HARİTASI Gabar'dan gelen haber sonrası gözler Türkiye'nin petrol aradığı diğer bölgelere çevrildi. Türkiye 9 ilde sondaj çalışmalarıyla birlikte petrol araması gerçekleştiriyor. A Haber Muhabiri Murat Sekban canlı yayında sondaj haritası üzerinden çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sekban şunları söyledi: "Fosil yakıtlar yani petrol konusu bizim için oldukça önemli. Enerji konusunda en çok ihtiyaç duyulan ürünler arasında yer alıyor. Türkiye bu ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışında tedarik ediyor. Tıpkı Karadeniz'de bulunan doğal gazda olduğu gibi petrol arama alanında önemli faaliyetler yürütülüyor. Son 15 yılda önemli adımlar atıldı.

#4
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

#5
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

10 NOKTADA ARAMA TALEBİ Manisa'nın Salihli ilçesinde çalışmalar sürüyor. Bölgede etüt ve inceleme çalışmaları sürüyor. Adana da çok önemli, TPAO burada 10 kuyu açılması için talepte bulundu. Konya ilinde ise Ankara sınırına yakın bir bölgede arama talepleri bulunuyor.

#6
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

40 BİN VARİL ÜRETİM Güneydoğu bölgesinde ise üretim çalışmaları devam ediyor. Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da üretim yapılıyor. Bu bölgede de yeni arama alanları oluşturulmuş durumda. Şırnak Gabar bölgesinde ise büyük bir üretim seferberliği var. Cudi ve Gabar bölgesinde özellikle bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yoğunlaştırılmış şekilde arama yapılıyor. Gabar bölgesinde 40 bin varilin üzerinde üretim yapılıyor. Bölgede hedef günlük 100 bin varil üretim.

#7
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

KUYU BAŞI HEDEF BİN 200 VARİL ÜRETİM Şu anda Gabar bölgesinde 33 kuyu var ve 40 bin varil üretim yapılıyor. Yıl sonuna kadar kuyu sayısı 95'e çıkarılacak ve 100 bin varil üretim sağlanacak. Kuyu başı hedef bin 200 varili aşmak.

#8
Foto - Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

Türkiye yurt dışında aldığı petrolün önüne geçmek enerji bağımsızlığını sağlamak için kendi topraklarında bulunan zenginlikleri kullanmak için çalışıyor.

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