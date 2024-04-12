Türkiye oradan müjde bekliyor! İşte sondaj haritası

Türkiye kendi enerji kaynaklarını aramaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün (11 Nisan) Gabar'da petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar’ı telefonla arayarak bölgede emek veren çalışanlara seslendi. Erdoğan, "100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak." ifadelerini kullandı. Gabar'dan gelen haber sonrası gözler Türkiye'nin petrol aradığı diğer bölgelere çevrildi. Türkiye hangi illerde petrol arıyor? İşte sondaj haritası ile birlikte son durum...