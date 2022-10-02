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Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

2022-10-02 16:06:03
Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat halindeki binaya giren köpek hayatının şokunu yaşadı.

#1
Foto - Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Olay, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki binada meydana geldi.

#2
Foto - Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Edinilen bilgiye göre, inşaatı daha tamamlanmamış binaya giren sokak köpeği, asansör boşluğu alanında bulunan demirlere ayağını sıkıştırdı. Binaya malzeme almak için gelen tesisat işçileri, sesleri takip etmeleri üzerine köpeği baş aşağı sarkmış şekilde buldu

#3
Foto - Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Gördükleri manzara karşısında şaşıran tesisat işçileri, inşaat alanında bulunan izolasyon malzemelerini köpeğin asılı kaldığı yerin altına yerleştirdi. Köpeğin ayağını sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra zarar almadan yumuşak malzemelerin üstüne düşmesini bekleyen işçilerin planları beklediği gibi gitmedi.

#4
Foto - Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Köpek, izolasyon malzemelerinin üzerine düştükten sonra asansör boşluğundaki su birikintisine yuvarlandı. Panik olan tesisat işçileri hemen aşağıya inerek köpeğe yardım ettikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar düştüğü su birikintisinde yüzen köpek, ekipler ve tesisat işçileri tarafından kurtarıldı. Zabıta ekipleri tarafından veteriner hekime götürülen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Olay anını anlatan işçi Talha Ahmet Şahin, "İnşaata bir haftadır gelmiyorduk, başka inşaatlarda çalışıyorduk. Depomuz, inşaatı devam eden binanın en alt katında kalıyor. Katlara eşya çıkarmak için depodan eşya almaya geldik. İş arkadaşım bana seslenerek, 'Talha çabuk buraya gel' dedi. Beni, asansör boşluğunun olduğu yere çağırdı. Gittiğimde köpeğin bana baktığını gördüm. Hayatımda hiç görmediğim bir durumdu. Rüya gibi geldi, çok şaşırdım. Ne yapacağımızı düşündük. Aşağıya indik ve köpeğin düşüşünü yavaşlatması için izolasyon malzemelerini altına koyduk. Çünkü kaldırabileceğimiz bir yerde değildi. Asansör boşluğunda demirler vardı, biz de oraya basarsak köpekle aynı kaderi paylaşmış olacaktık. İzolasyon malzemelerini koymaya gittik, çok pis kokuyordu. Hayvanın suratı yer çekiminden dolayı büzüşmüştü, salyalarını da bırakmıştı, kötü bir koku vardı. Belki geceden, belki de birkaç gün önceden düştü ve kimse fark etmedi" dedi.

#6
Foto - Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Köpeğin hiç tepki vermediğini belirten Şahin, "Hayvana seslendiğimizde tepki vermiyordu, sadece suratımıza bakıyordu. Bazı anlar bakabilecek kadar bile gücü olmuyordu. Malzemeleri altına koyduk ve yukarı çıktık. Bacağını kurtaracaktık, aşağı düşecekti ve hayvan kurtulacaktı. Bu kadar basitti. Artık hayvanın hiç mi gücü kalmadı, yoksa koyduğumuz izolasyon malzemelerinin eğimimi yanlış oldu bilmiyorum. Hayvanı saldığımız gibi yuvarlandı ve su kuyusunun içine düştü. Bir an çok korktuk. Öyle bir ses çıktı ki sudan, 'hayvan galiba boğuldu' dedim. Hareket de edemiyordu, aşağıya koştuk ve hayvanın orada yüzdüğü fark ettik. İtfaiye ekiplerini çağırma kararanını verdik, itfaiye geldi ve köpeği kurtardık" diye konuştu.

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