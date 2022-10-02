Türkiye onu konuşuyor! Talihsiz köpeğin başına öyle şeyler geldi ki...

Olay anını anlatan işçi Talha Ahmet Şahin, "İnşaata bir haftadır gelmiyorduk, başka inşaatlarda çalışıyorduk. Depomuz, inşaatı devam eden binanın en alt katında kalıyor. Katlara eşya çıkarmak için depodan eşya almaya geldik. İş arkadaşım bana seslenerek, 'Talha çabuk buraya gel' dedi. Beni, asansör boşluğunun olduğu yere çağırdı. Gittiğimde köpeğin bana baktığını gördüm. Hayatımda hiç görmediğim bir durumdu. Rüya gibi geldi, çok şaşırdım. Ne yapacağımızı düşündük. Aşağıya indik ve köpeğin düşüşünü yavaşlatması için izolasyon malzemelerini altına koyduk. Çünkü kaldırabileceğimiz bir yerde değildi. Asansör boşluğunda demirler vardı, biz de oraya basarsak köpekle aynı kaderi paylaşmış olacaktık. İzolasyon malzemelerini koymaya gittik, çok pis kokuyordu. Hayvanın suratı yer çekiminden dolayı büzüşmüştü, salyalarını da bırakmıştı, kötü bir koku vardı. Belki geceden, belki de birkaç gün önceden düştü ve kimse fark etmedi" dedi.