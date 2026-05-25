Türkiye korkusu akıllarını aldı! Eski istihbaratçı kin kustu: Sızıp aşama aşama ilerliyorlar
Fransız askeri istihbaratının eski direktörü ve Avrupa Parlamentosu üyesi Christophe Gomart, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekecek küstah açıklamalara imza atarak Türkiye'yi hedef aldı. Müslüman Kardeşler ideolojisinin finansman, propaganda ve sızma faaliyetleriyle küresel bir halifelik kurmayı amaçladığını öne süren Gomart, bu genişlemenin arkasındaki üç ana merkezden birinin Türkiye olduğunu iddia etti. Grupların şeriat düzenini dayatmak için aşamalı bir strateji izlediğini savunan Fransız siyasetçi, bu tehlikeli yayılmanın Suriye, Libya ve özellikle silahlı grupların hızla arttığı Afrika'nın Sahel bölgesinde giderek hızlandığını ileri sürdü.