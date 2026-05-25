Türkiye korkusu akıllarını aldı! Eski istihbaratçı kin kustu: Sızıp aşama aşama ilerliyorlar

Fransız askeri istihbaratının eski direktörü ve Avrupa Parlamentosu üyesi Christophe Gomart, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekecek küstah açıklamalara imza atarak Türkiye'yi hedef aldı. Müslüman Kardeşler ideolojisinin finansman, propaganda ve sızma faaliyetleriyle küresel bir halifelik kurmayı amaçladığını öne süren Gomart, bu genişlemenin arkasındaki üç ana merkezden birinin Türkiye olduğunu iddia etti. Grupların şeriat düzenini dayatmak için aşamalı bir strateji izlediğini savunan Fransız siyasetçi, bu tehlikeli yayılmanın Suriye, Libya ve özellikle silahlı grupların hızla arttığı Afrika'nın Sahel bölgesinde giderek hızlandığını ileri sürdü.

Müslüman Kardeşler ideolojisinin uluslararası finansman, propaganda ve sızma faaliyetleriyle bir İslam halifeliği kurmayı amaçladığını öne süren Gomart, bu genişlemenin arkasında üç ana merkezin bulunduğunu iddia ederek niyetini şu sözlerle açıkça ortaya koydu: "Müslüman Kardeşler'in genişlemesinin arkasında Katar, Türkiye ve Londra olmak üzere üç önemli kutup bulunuyor."

Gomart, İslamcı hareketin ideolojik anlatısının inşasında ve finansmanında Katar'ın merkezi bir rol oynadığını savundu. Katarlı Al Jazeera televizyonunu Müslüman Kardeşler'in anlatısını yaymakla suçlayan Fransız siyasetçi, Katar'ın Gazze'deki direniş gruplarına yönelik desteğini terörizm olarak nitelendirme cüretini göstererek "Katar finansör ve etkileyicidir. Bunun en bariz örneği, Katar tarafından her ay teslim edilen 30 milyon euro ile finanse edilen Gazze'deki Hamas'tır." dedi.

Fransız siyasetçi, söz konusu grupların şeriatla yönetilen bir sistem dayatmak için kültürel ve siyasi etkiden daha agresif yöntemlere kadar çeşitli mekanizmalar kullandığını ileri sürdü. Bu sürecin aşamalı ve stratejik bir şekilde işlediğini savunan Gomart, Afganistan örneği üzerinden şu iddialarda bulundu: "Çeşitli metodolojiler kullanıyorlar: Sızma, etki ve bazen de silahlı eylem. Aşama aşama ilerliyorlar. Önce etki, ardından şeriatla yönetilen bir halifeliğin dayatılması gelir."

Avrupa Parlamentosu üyesi, bu akımın Suriye ve Libya'nın yanı sıra Afrika'nın çeşitli bölgelerinde de gözlemlenebileceğini iddia etti. Özellikle son yıllarda silahlı grupların katlanarak arttığı Afrika'nın Sahel bölgesine dikkat çeken Gomart, bu yayılmanın giderek hızlandığını öne sürdü.

