Bu beklenmiyordu:: Savunma sanayi devleri ülkeden kaçmaya başladı

Savunma alanında birçık ülke yatırımlarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa ülkesinde yer alan savunma sanayi şirketleri ABD'ye kaçmaya başladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Birleşik Krallık’taki savunma şirketleri artan bürokrasi, belirsizlik ve finansman sorunları nedeniyle faaliyetlerini giderek ABD’ye taşımaya başladı. Özellikle küçük ve orta ölçekli savunma firmalarının Amerikan pazarına yöneldiği belirtiliyor.

Haberi yayımlayan i Paper, İngiliz savunma sanayisinde “beyin göçü” olarak nitelenen bu yönelimin son yılların en ciddi sorunlarından biri haline geldiğini yazdı. Haberde sektör temsilcilerinin, İngiltere’deki süreçlerin yavaşlığı ve yatırım belirsizliğinden şikayet ettiği aktarıldı.

ADS Group Genel Müdürü Kevin Craven, son iki yılda ABD’ye taşınmayı değerlendiren şirket sayısının üç katına çıktığını söyledi. Craven’a göre bunun en önemli nedenlerinden biri, ABD’nin rekor seviyedeki savunma bütçesi ve daha büyük bir iç pazar sunması.

Rus haber ajansı RIA Novosti’nin İngiliz gazetesine dayandırdığı habere göre Craven, İngiltere’nin savunma harcamaları açısından NATO içinde 12. sıraya kadar gerilediğini de belirtti.

Haberde, hükümetin hazırladığı 10 yıllık savunma yatırım planının gecikmesinin de sektördeki krizi büyüttüğü ifade edildi. Yaklaşık 300 milyar sterlinlik yatırım içermesi beklenen planın, 38 milyar dolarlık bütçe açığı nedeniyle 2025’te yayımlanamadığı kaydedildi.

Finansman sorunlarının bazı şirketleri doğrudan etkilediği de belirtildi. Haberde, Red Arrows ile bağlantılı bir havacılık firmasının iflas ettiği bilgisine yer verildi.

Birleşik Krallık hükümetinin Avrupa’nın SAFE savunma programına erişim için ücret ödemeyi reddetmesi de sektör içinde tartışma yarattı. Savunma sanayisi temsilcileri, Avrupa ile iş birliğinin azalmasının İngiliz şirketlerini daha fazla ABD’ye yöneltebileceği görüşünde. ODATV

