Türkiye komşunun gündeminden düşmüyor! Erdoğan'ın sözleri dünya basınında

"ERDOĞAN KAPIYI İSVEÇ'İN SURATINA ÇARPTI" Voice of America, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer vererek, "Türkiye Cumhurbaşkanı, İskandinav ülkesi İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık eden protestoların gerçekleşmesine izin verdiği sürece Türkiye'nin İsveç'in NATO askeri ittifakına katılmasına izin vermeyeceğini yineledi." sözlerini manşete taşıdı. ABD'li Fox News haberinde, "Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm NATO üyeleri, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasına onay verdi" diyerek Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme getiren bir diğer kaynak oldu. Al Monitor, "Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik hedeflerini birbirinden ayırabilir mi?" başlıklı analizinde "Erdoğan kapıyı bir kez daha İsveç'in suratına çarptı" ifadelerine yer verdi.