2023-02-02 13:38:35 Türkiye komşunun gündeminden düşmüyor! Erdoğan'ın sözleri dünya basınında
NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci adeta yılan hikayesine döndü. İsveç'te art arda yaşanan skandallar sonrası Türkiye'den ülkeye veto gelirken Finlandiya için sürecin ayrı tutulması kararı alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya ile ilgili grup toplantısı açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düşerken Yunan basınında hadsiz bir çağrı ortaya atıldı. Dünyanın gündemi aylardır Türkiye, İsveç ve Finlandiya hattında şekilleniyor. İsveç'te aşırı sağcı, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın resmi izinle Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'den veto gelmişti.