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Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

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Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus kuvvetlerinin başkentteki kritik enerji altyapısı ile Dinyeper Nehri üzerinde stratejik öneme sahip Kuzey Köprüsü'nü hava saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı.

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Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece Kiev'e hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

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Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Kiev'de enerji tesislerinin hedef alındığını aktaran Kliçko, başkentteki enerji tedariki durumunun son derece ağır olduğunu ifade ederek "Buna bağlı olarak, kentteki ısıtma ve su temini sistemlerinin işletiminde aksamalar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'ne yeniden saldırı yapıldığını, köprüdeki yol tabakası, troleybüs hattı ve elektrik sisteminin hasar gördüğünü kaydeden Kliçko, saldırılar nedeniyle 1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

#4
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun ülkeye yönelik saldırıda füze ve insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını kaydedildi.

#5
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 4 füze ve 149 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

#6
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kuzey Köprüsü’nü ve askeri sanayi altyapısını vurduklarını duyurdu.

#7
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti ile Kiev bölgesindeki askeri sanayi, enerji ve ulaşım altyapısına karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlendiği bildirildi.

#8
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Kiev'de Ukrayna ordusu tarafından silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanıldığı ileri sürülen Kuzey (Severniy) Köprüsü’nün vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Flamingo" tipi operasyonel-taktik ve seyir füzelerinin üretildiği Meridian fabrikasının da hedef alındığı kaydedildi.

#9
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Açıklamada, Kiev bölgesinde 1800 megavat kapasiteli Tripolskaya Termik Santrali'nin, 750 kilovoltluk Kiev Elektrik Trafo Merkezi'nin ve Brovarı kentinde füze yakıtı bileşenleri, mühimmat, patlayıcı madde ve barut üreten tesisin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

#10
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Jitomir bölgesinde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerinin faaliyetlerini destekleyen 330 kilovoltluk elektrik trafo merkezinin de hedef alındığı bildirilen açıklamada, ayrıca Karadeniz'de Odessa'nın güneydoğusunda Ukrayna'ya askeri malzeme ve çift kullanımlı ürünler taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin de vurulduğu ifade edildi.

#11
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

Ayrıca gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde 411 Ukrayna İHA’sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

#12
Foto - Rusya'dan Kiev'e büyük saldırı

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