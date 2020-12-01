2020-12-01 16:56:38 Türkiye ile Katar'dan ortak adım! Görüntüler geldi
Kardeş ülke Katar ile Türkiye arasında hem ekonomik hem de askeri anlamda işbirliği devam ediyor.
Kardeş ülke Katar ile Türkiye arasında hem ekonomik hem de askeri anlamda işbirliği devam ediyor.
Arap ülkeleri tarafından abluka altına alınan Katar, olası çatışma riskine karşı Türkiye ile hareket ediyor.
Katar, Türkiye ile ortak askeri tatbikatlara başlamıştı. Bu tatbikata ilişkin yeni görüntüler geldi.
Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Katar’da üs tahsis edilmişti.
Bahse konu üste konuşlu Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı personelleri tarafından ise Katar Silahlı Kuvvetleri ile müşterek tatbikat ve eğitimler icra edilmektedir.
T.C. Milli Savunma Bakanlığı tarafından son yapılan eğitimlere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Katar Özel Kuvvetlerinin komando birliklerine eğitim verildiği aktarıldı
Yapılan açıklamada ise, “Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda görevli personelimiz tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli komandolara ‘Komando Kolu Eğitimi’ veriliyor.” ifadesine yer verildi.
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde TSK personelleri tarafından yerli ve milli olarak üretilen MPT-55K ve MPT-76 piyade tüfeklerinin kullanıldığı görülüyor.
Ayrıca Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı’na Ejder Yalçın TTZA’larda eğitimler kapsamında kullanıldı.
Eğitim faaliyetlerinin icrasında da kullanılan Ejder Yalçın TTZA’larda ASELSAN üretimi SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile SEDA Atış Yeri Tespit Sistemleri bulunuyor.
Tatbikatta Katarlı askerlere teori eğitimleri de verildi.
Katar Savunma Bakanlığı tarafından Nisan 2020’de icra edilen “Al-Adheed 2020” Tatbikatına dair paylaşılan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA’nın taksi ve atış faaliyetlerine de yer verilmişti. Yayınlanan görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA taksi ve kalkış yaparken mühimmat yüklü değil ancak ülkenin güneyindeki Qurayn Abu al-Bawl eğitim alanında canlı ateşleme yaparken ki görüntülerine yer verilmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23