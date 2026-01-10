  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak! Tokat'ta kan donduran cinayet ile ilgili yeni iddia: Babasını baltayla öldürdü! Ortaya çıkan plan tüm ülkeyi şoke etti Akşam saatleri yemek yeme uyarısı! Bilim insanları kalbi vuruyor diyor! Parametreleri bozulur diye söyledi Devreye girdiler ve iş bitti.. Taylor Serie A'yı istedi: Guendouzi Fenerbahçe'ye imza attı O isim için ortaya atılan iddia... Ya gelecek ya gelecek! Serdal Adalı Nuno Tavares'i bitiriyor 'Türk İHA'larını vuracağız' diyorlardı! Bayraktar TB2 SİHA'lar sıfır noktasına gitti, radarlar devreye girdi İran için ortalığı ayağa kaldıran Trump kendi ülkesine sessiz! Yüz binler sokağa indi
Gündem
11
Yeniakit Publisher
Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yeni bir savunma ittifakı kuracağı yönündeki iddialar bir ülkeyi resmen panikletti.

1
#1
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Türkiye'nin Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Paktı'na üye olmak isteğini öne sürdü. ABD basını konuya ilişkin haberinde, 3 ülkenin savunma ittifakında güçlerini birleştirebileceğine dikkati çekerek ittifakın "Birine saldırı, hepsine saldırıdır" mottosuyla kurulacağını vurguladı.

#2
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

NATO'nun 5'inci maddesine atıfta bulunulan haberde, Türkiye'nin ittifaka katılmak için ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü yazdı. Yeni savunma ittifakının yakın zamanda hayata geçirilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu öne sürren ABD basını haberinin devamında, 3 ülkenin savunmadaki yeteneklerine değindi.

#3
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

Muhtemel ittifakın NATO'nun 5'inci maddesi olan kolektif savunma ile benzerlik taşıdığına atıfta bulunan ABD basını, Suudi Arabistan'ın mali gücüne değinirken Pakistan'ın savunma kapasitesini ve balistik füze altyapısına dikkat çekti. Türkiye'ye özel parantez açılan haberde, Ankara'nın ise güçlü ordusu ve gelişen savunma sanayisiyle olası savunma ittifakında yer alacağını iddia etti.

#4
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

Öte yandan Türkiye'nin söz konusu savunma ittifakı hakkında resmi bir açıklamasının olmadığı biliniyor.

#5
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

ABD basının Türkiye-Pakistan- Suudi Arabistan savunma ittifakı iddiası soykırımcı İsrail'in yayın kuruluşlarının da gündemine girdi. "Türkiye, Suudi Arabistan-Pakistan savunma ittifakını katılmayı hedefliyor" başlığıyla haber yayımlayan İsrail basını News1, ""ABD basını çarpıcı bir ittifak iddiasında bulundu. Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlüsü arasında bahsedildiği gibi bir ittifak gerçekleşirse sessizce kurulan bu güç, bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağı karşılıklı bir savunma anlaşmasıdır." dedi.

#6
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

Söz konusu ittifakın İsrail'e karşı caydırıcı bir güç olabileceğini yazan Tel Aviv basını haberinin devamında, "Bu ittifakın stratejik etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Çünkü bölgesel güç ve NATO dengelerini değiştirebilir, Pakistan'ın nükleer kapasitesinin dahil edilmesiyle bölgede başta Tel Aviv'e karşı olmak üzere önemli bir caydırıcı güç oluşturabilir. İttifak üyesi devletlerarasında ekonomik ve teknolojik iş birliğine sahne olabilir." denildi.

#7
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

Bölgedeki Müslüman eksenin güçleneceğini belirten İsrail basını, nükleer kapasiteye sahip üçlü bir ittifak'ın özellikle Ankara ile gerilen ilişkiler döneminde Tel Aviv için tehdit anlamına geldiğini aktardı. Tel Aviv'in hazırlıklarını yeniden yapması gerektiğine işaret eden İsrail basını analiz haberinde, "Orta Doğu'da silahlanma yarışı güçlenirken Suudi Arabistan'ın nükleer şemsiyesine karşı İsrail'in hazırlıklarını yeniden yapması gerekecek. Eğer olası ittifak Suudi Arabistan'ın Washington'a olan bağlılığını azaltırsa Tel Aviv bölgede Amerikan nüfuzunun azalmasıyla karşı karşıya gelebilir." ifadelerine yer verdi.

#8
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

Farklı bir İsrail yayın kuruluşu Maariv gazetesi de ABD basının 3'lü savunma ittifakın yakın markaja aldı. Tel Aviv basını haberinde, "Bu olası ittifakın ardında tek bir gerçek yatıyor. Türkiye'nin çıkarları ile Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Güney Asya, Orta Doğu ve hatta Afrika'daki çıkarlarının giderek örtüşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye ayrıca, bu anlaşmayı, üç ülkeyle de güçlü askeri bağları olan ABD'nin güvenilirliği ve Başkan Donald Trump'ın NATO'ya olan bağlılığı hakkındaki sorular ışığında, güvenliği ve caydırıcılığı güçlendirmenin bir yolu olarak görüyor." Şeklinde ifadelere yer verdi.

#9
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

İsrail basının haberindeki en can alıcı nokta ise şu ifadeler oldu; "Bu ittifak gerçekleşirse Orta Doğu'da Tel Aviv hesapları bozulurken yeni bir dönem başlatabilir. Yani Türkiye içerideyken İsrail dışarıda kalır."

#10
Foto - Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

KAYNAK: STAR GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket
Aktüel

Sözcü TV: Sadettin Saran gözaltına alındı! Canlı yayında kışkırtıcı hareket

Sözcü TV canlı yayında büyük bir skandala imza attı. Sadettin Saran gözaltına alındı diye yazılan KJ, kışkırtıcı hareket!
İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı
Gündem

İmamoğlu ve saz arkadaşlarının hayalleri suya düştü! Mahkeme incelemesini tamamladı

Yolsuzluktan tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 104 tutuklunun dosya üzerinde..
Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı
Dünya

Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı

Halep’in kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı 100 unsurun saf değiştirdiğini iddiası ses getirdi. Ajans, kaynaklarına dayanara..
Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor
Gündem

Halep'te çatışmalar şiddetlendi: Can kayıpları artıyor

Terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Halep kent merkezindeki sivil yerleşim yerlerine ve askeri noktalara düzenlediği havan ve roketli saldırıl..
Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!
Gündem

Barolardan Kirli İttifak: İmamoğlu’nun Sır Küpü Avukatı İçin Seferber Oldular!

İstanbul’da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı kurtarmak için m..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23