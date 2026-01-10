Türkiye için ortaya atılan Suudi Arabistan iddiası ülkeyi ayağa kaldırdı: Tüm hesaplarımız bozulur, planlar suya düşer

Farklı bir İsrail yayın kuruluşu Maariv gazetesi de ABD basının 3'lü savunma ittifakın yakın markaja aldı. Tel Aviv basını haberinde, "Bu olası ittifakın ardında tek bir gerçek yatıyor. Türkiye'nin çıkarları ile Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Güney Asya, Orta Doğu ve hatta Afrika'daki çıkarlarının giderek örtüşmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye ayrıca, bu anlaşmayı, üç ülkeyle de güçlü askeri bağları olan ABD'nin güvenilirliği ve Başkan Donald Trump'ın NATO'ya olan bağlılığı hakkındaki sorular ışığında, güvenliği ve caydırıcılığı güçlendirmenin bir yolu olarak görüyor." Şeklinde ifadelere yer verdi.