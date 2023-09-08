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Ekonomi
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Türkiye ile Afrika ülkesi arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

2023-09-08 07:03:39
Türkiye ile Afrika ülkesi arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye ile Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı.

#1
Foto - Türkiye ile Afrika ülkesi arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

Türkiye ile Mozambik arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. 3-9 Eylül tarihleri arasında bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan Mozambik heyeti, Savunma Sanayii Başkanlığını ziyaret etti.

#2
Foto - Türkiye ile Afrika ülkesi arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

MOZAMBİK İLE SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI Heyetler arasında yapılan ikili görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Mozambik Savunma Bakanı Cristvo Artur Chume “Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması” imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasında savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

#3
Foto - Türkiye ile Afrika ülkesi arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

ANLAŞMAYI BAKAN GÖRGÜN DUYURDU Heyetler arası görüşmelerde, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Savunma Sanayi’nde kat edilen mesafenin Türkiye’nin bağımsız dış politikasında oynadığı rolden bahsederek, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerle savunma sanayi alanındaki çözüm ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Türkiye ile Afrika ülkesi arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

Görgün paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Savunma sektörümüzün bayrağını Afrika’da dalgalandırmaya kararlıyız! Mozambik Savunma Bakanı Sayın Cristóvão Artur Chume ve beraberindeki heyetle Başkanlığımızda bir araya gelerek Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması için imzalarımızı attık.

#5
Foto - Türkiye ile Afrika ülkesi arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı

Mozambik Savunma Bakanı Cristvo Artur Chume ise Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeden etkilendiklerini, Türkiye’yi Mozambik’in stratejik bir ortağı olarak görmeyi arzuladıklarını ifade etti. Mozambik Savunma Bakanı ve beraberindeki heyet önde gelen savunma sanayii firmalarını da ziyaret ederek, ürünleri yerinde inceledi.

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