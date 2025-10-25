  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

İklim Bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili korkutan değerlendirmelerde bulundu.

9
#1
Foto - Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) 2025 Eylül ayı meteorolojik kuraklık durumu haritaları yayımlandı. Haritaları değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, temmuz-ağustos-eylül döneminde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında orta ve üzeri düzeyde kuraklık görüldüğünü, ortalama sıcaklığın 21,7 dereceyle normallerin 0,8 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

#2
Foto - Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

Hidrolojik kuraklığın su kaynaklarını ciddi şekilde etkilediğine işaret eden Kadıoğlu, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere gerilediğini, bu durumun enerji üretiminde azalma, sulama kısıtlamaları ve içme suyu temini sorunları meydana getirdiğini kaydetti.

#3
Foto - Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

Tarımsal kuraklığın etkilerine dikkati çeken Kadıoğlu, "Bazı bölgelerde ürün kayıpları yüzde 85'e ulaştı. Bitkisel üretim tahıl ve yem hariç yüzde 5 azaldı, ayçiçeği üretimi ise yüzde 10 düştü. Toprak nemi kritik seviyelere indi ve sulama kısıtlamaları uygulandı. Kritik alanların başında Konya Havzası, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt geliyor. Bu bölgelerde ciddi su stresi ve verim kaybı yaşandı. Ayrıca yeraltı su seviyeleri ciddi biçimde düştü, Konya ve çevresinde obruk oluşumları hızla arttı" dedi.

#4
Foto - Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

Bu yıl ülkenin batı ve güney kesimlerinin kuraklığın şiddetli baskısı altında olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, "Kuzeydoğu bölgelerinde toparlanma görüldü. Temmuz-Eylül 2025 döneminde Türkiye'nin genel kuraklık indeksi, son 10 yıl ortalamasına göre yaklaşık yüzde 10 daha kurak seyretti. Özellikle Konya, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt gibi tarımsal üretim açısından kritik bölgelerde ciddi su stresi yaşandı. Temmuz 2025'te başlayan şiddetli kuraklık eylül sonuna kadar kümülatif olarak kötüleşti. Sadece kuzey kıyılarda hafif bir iyileşme gözlendi" ifadelerini kullandı. İklim değişikliği ve su yönetimi sorunlarının kuraklığı artıran temel faktörler olduğunun altını çizen Kadıoğlu, "2025 su yılı, Türkiye için tarihi bir kuraklık dönemi olarak kayıtlara geçmiştir" diye konuştu.

#5
Foto - Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

Öte yandan, son su yılı olan 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 tarihlerinde ülke genelinde ortalama 422,5 milimetre yağış kaydedildiğine işaret eden Kadıoğlu, "Bu miktar uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 26 altındadır. Ayrıca 2024 su yılına göre de yüzde 29 daha az yağış aldık, bu verilerle 2025 su yılı, son yarım yüzyılın en kurak yılı oldu" sözlerini sarf etti. Güneydoğu Anadolu'nun son 65 yılın en düşük yağışını aldığını ve olağanüstü kuraklık yaşadığına dikkat çeken Kadıoğlu, "Bölgeye eylülde sadece 0,4 milimetre yağış düştü. Mardin, eylül ayını hiç yağış almadan tamamladı. Şanlıurfa'da yıllık toplam yağış 182,8 milimetre olarak kaydedildi. Batman ve Siirt'te de olağanüstü kuraklık yaşandı" dedi. İç Anadolu'da da benzer bir tablo olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, "Konya, Aksaray, Niğde, Karaman ve Kayseri'de olağanüstü kuraklık yaşanıyor. Ankara, Kırşehir ve Nevşehir de kritik seviyede. Bölgede yağışlarda yüzde 35 azalma gözlendi" bilgisini paylaştı.

#6
Foto - Türkiye için tehlike çanları çalıyor: Kayıp yüzde 85'e yükseldi

Marmara Bölgesi'nin son 63 yılın en düşük yağışını aldığını belirten Kadıoğlu, yağışların bölgede yüzde 34 azaldığını, eylülde ise bu azalmanın yüzde 65'e ulaştığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Hükümetinde umrunda değil irakla yeni su anlaşması yaptı

Ibrahim

Siz böyle kafirler gibi sebeplere takılın oysa Allah Teala başınıza gelenler ellerinizle dillerinizle ve iki bacak arasındaki ile işlediğiniz günahlar sebebiyledir diyor. Tövbe edelim ve doğru Müslümanlar olalım. Dünya zaten parmaklarımızın arasından kayıp gidiyor hiç olmazsa ahiretimizi kaybetmeyelim. Zalimler için yaşasın cehennem
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"
Gündem

"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"

Karpowership, yüzer enerji santrali "Powership" projesiyle Afrika'da 8 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Şirketin, ek finansman gerekm..
İşte "hodri meydan" diyebilen örnek bir yüksek hakim!
Gündem

İşte “hodri meydan” diyebilen örnek bir yüksek hakim!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "İşte “hodri meydan” diyebilen örnek bir yüksek hakim!" başlıklı yazısında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Ba..
Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun
Gündem

Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun

Son dönemde gösteriş ve lüks tutkusu, bazı kesimlerde akıl almaz boyutlara ulaştı.

Dünyanın en zehirlisi! Karabük'te gün yüzüne çıktı
Gündem

Dünyanın en zehirlisi! Karabük'te gün yüzüne çıktı

Dünyanın en zehirli yılan türlerinden olan koca engerek yılanı Karabük'te ortaya çıktı. Yılan Eskipazar ilçesinde mantar toplamaya giden bir..
Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı
Gündem

Sen yoluna ben yoluma! CHP’den yeni parti çıktı

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, mahkemenin kurultay kararı sonrası CHP’Den yol ayırımı yaşanacağını ve yen bir parti..
Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu
Gündem

Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, son bir ayda bir değil, iki değil, tam üç olası suikast girişiminden sağ çıktığını söyledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23