  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var Herkes merak ediyordu! Dünyanın en çok satan otomobili belli oldu Kurallar yürürlüğe girdi! Ehliyette yeni dönem Küller arasında yürek burkan söz: Ağlama Haydar Canımıza bir şey olmadı Ülkesine döner dönmez hemen açıklama yaptı: Bunu yapsa yapsa Türkiye yapar Arda Güler’i bile dumura uğrattı! Taraftarlardan büyük tepki var, bir an önce takımdan gitsin istiyorlar Yüz binlerce öğrenci yana yakıla bekliyordu! Ve nihayet Meclis’te kabul edildi Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti Tüm Türkiye’nin konuştuğu Gülistan Doku cinayetinin kilit ismiydi! Eski Vali Sonel’in mal varlığı ağızları açık bıraktı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis oynanmasını teşvik etmek amacıyla reklam yapmak" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

#2
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

Vatandaşların cep telefonlarına gönderilen mesajlar aracılığıyla yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edici nitelikte reklam ve yönlendirme yapılarak suçun işlendiğini tespit eden ekipler, ayrıca telekomünikasyon hizmeti sunan şirketlerden temin edilen başta 0850 ile başlayan numaralar olmak üzere farklı hatlar üzerinden, şirketler tarafından kullanım yetkisi verilen toplu mesaj gönderim panellerinin kullanıldığını belirledi.

#3
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

#4
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kırıkkale, Muğla, Konya ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı gözaltına alındı.

#5
Foto - Türkiye güne dev operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!
Gündem

MasterChef şampiyonundan kahreden haber! Kilyos'taki evinde ölü bulundu!

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu.
CHP'den ayrılınca parasız kaldı! Özgür Özel vatandaştan bağış toplamaya başladı!
Gündem

CHP'den ayrılınca parasız kaldı! Özgür Özel vatandaştan bağış toplamaya başladı!

CHP'deki koltuğundan ayrılıp kurduğu YENİ Parti ile umduğunu bulamayan Özgür Özel, partiyi ayakta tutabilmek için vatandaştan para istemeye ..
CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!
Gündem

CHP'de çözülme depremi! YENİ Parti'ye geçecek ilk belediye başkanı belli oldu!

CHP'de Özgür Özel yönetimi altında başlayan koltuk kavgaları ve kaos, partide büyük kopuşları da beraberinde getirdi.
Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Yerel

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yalnızca Alanya'nın ..
Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında gizlilik tedbiri! "Zoom'dan konuşalım" paniği teknik takibe takıldı!
Gündem

Üsküdar Belediyesi'ndeki rüşvet çarkında gizlilik tedbiri! "Zoom'dan konuşalım" paniği teknik takibe takıldı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adeta skandalı..
Kapıyı açınca acı gerçekle karşılaştı
Gündem

Kapıyı açınca acı gerçekle karşılaştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde karavanda yalnız yaşayan 65 yaşındaki Yüksel Keskin'den haber alamayan yakını, ağır koku üzerine girdiği karavan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23