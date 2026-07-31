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Herkes merak ediyordu! Ünlü şarkıcı Tan Taşcı’nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

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Herkes merak ediyordu! Ünlü şarkıcı Tan Taşcı’nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından Tan Taşcı uyuşturucu soruşturması ile gündem olmuştu. Ünlü sanatçının Adli Tıp Kurumu'ndan test sonucu çıktı.

#1
Foto - Herkes merak ediyordu! Ünlü şarkıcı Tan Taşcı’nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Tan Taşçı'nın yasaklı madde test sonucu negatif çıktı.

#2
Foto - Herkes merak ediyordu! Ünlü şarkıcı Tan Taşcı’nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Mayıs ayında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

#3
Foto - Herkes merak ediyordu! Ünlü şarkıcı Tan Taşcı’nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Listede adı geçen Tan Taşçı'nın Muğla'da gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerden sonra ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

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