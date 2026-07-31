Herkes merak ediyordu! Ünlü şarkıcı Tan Taşcı’nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından Tan Taşcı uyuşturucu soruşturması ile gündem olmuştu. Ünlü sanatçının Adli Tıp Kurumu'ndan test sonucu çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en başarılı şarkıcılarından Tan Taşcı uyuşturucu soruşturması ile gündem olmuştu. Ünlü sanatçının Adli Tıp Kurumu'ndan test sonucu çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Tan Taşçı'nın yasaklı madde test sonucu negatif çıktı.
Mayıs ayında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Listede adı geçen Tan Taşçı'nın Muğla'da gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerden sonra ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.
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