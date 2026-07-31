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Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

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Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

Oyuncu Metin Yıldız, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlülere sert tepki gösterdi. "Ahbap enkazının altında kaldınız" sözleri gündem oldu.

#1
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

Oyuncu Metin Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan ünlü isimlere çok sert sözlerle yüklendi.

#2
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

VATANDAŞIN SESİ OLDU

#3
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

6 Şubat depremlerinde Dernek Başkanı Haluk Levent'in arkasında durup, vatandaşları bağış yapmaya çağıran ünlülerin, şimdi her şey ortaya çıktığında "Ben Ahbap'a bağış yapmadım" söylemlerine tepki gösteren Yıldız, yaptığı açıklama ile birçok kişinin sesi oldu.

#4
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

Son olarak, Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin'in çağırıldığı ifadeye daha önce; Ece Üner, Fatih Portakal, Öykü Sertel, Feyza Altun, Athena Gökhan, Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Koparan, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin çağırılmıştı.

#5
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

"MADEM VERMEYECEKTİNİZ..."

#6
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

İfade veren ünlülerin birçoğu Ahbap'a para yardımı yapmadığını açıklamasına ateş püsküren Yıldız, "Ulan vermeyecektiniz de millete niye verdirttiniz?" diye sitem etti. Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

#7
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

"AHBAP ENKAZININ ALTINDA KALDINIZ"

#8
Foto - Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

"Bir Allah kulu da demiyor ki Haluk iyidir yapmaz öyle şey.. Kaçan kaçana.. O gün Ahbap Derneği'ne para toplayanlar şimdi; ‘ Yok vallaha biz bir şey vermedik’ diyorlar.. Ulan vermeyecektiniz de millete niye verdirttiniz? En az onun kadar sizler de bu soygunun sebebi ve sorumlususunuz.. Ahbap enkazının altında kaldınız.. Bağırın bakalım sesinizi duyan var mı.."

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