Metin Yıldız 'Ahbaplara' ağzına geleni söyledi: 'Bir Allah'ın kulu da demiyor ki'

"Bir Allah kulu da demiyor ki Haluk iyidir yapmaz öyle şey.. Kaçan kaçana.. O gün Ahbap Derneği'ne para toplayanlar şimdi; ‘ Yok vallaha biz bir şey vermedik’ diyorlar.. Ulan vermeyecektiniz de millete niye verdirttiniz? En az onun kadar sizler de bu soygunun sebebi ve sorumlususunuz.. Ahbap enkazının altında kaldınız.. Bağırın bakalım sesinizi duyan var mı.."