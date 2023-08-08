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Türkiye
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Türkiye güne acı haberle uyandı!

2023-08-08 07:01:58
Türkiye güne acı haberle uyandı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen otomobildeki ağır yaralanan kişilerden biri hayatını kaybetti, kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

#1
Foto - Türkiye güne acı haberle uyandı!

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki 16 BAD 950 plakalı otomobilin devrilmesiyle ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Şenol (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#2
Foto - Türkiye güne acı haberle uyandı!

Kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

#3
Foto - Türkiye güne acı haberle uyandı!

Çavdar yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki toprak alana girerek takla atmış, kazada sürücü olay yerinde, araçtaki Eren Kaya (21) ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

#4
Foto - Türkiye güne acı haberle uyandı!

Polisin incelemesinde, araçtaki emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edilmişti.

#5
Foto - Türkiye güne acı haberle uyandı!

Berke Candarı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#6
Foto - Türkiye güne acı haberle uyandı!

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