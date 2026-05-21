Türkiye genelinde 100'den fazla şubesi olan döner devinden satış kararı: Resmen başvurdular

Türkiye’de ve Irak’ta olmak üzere 110’un üzerinde şube ile hizmet veren Baydöner’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve büyük ortaklarından Ferudun Tunçer, Baydöner Restoranları Anonim Şirketi sermayesinin yüzde 4,98'ini temsil eden 4 milyon 180 bin TL nominal değerli paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Hisse satışının şirketin bugünkü borsa değerine göre büyüklüğü 161 milyon TL’yi buluyor.