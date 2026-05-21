Türkiye genelinde 100'den fazla şubesi olan döner devinden satış kararı: Resmen başvurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye genelinde 100'de fazla şubesi bulunan ve birçok AVM'de yer alan Baydöner'den dikkat çeken satış hamlesi geldi. Firma SPK'ya başvuruda bulundu.

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Türkiye pazarında şube sayısı ve satış hacmi ile en büyük restoran zinciri olan üretim tesisleri ve merkezi İzmir'de bulunan Baydöner’de, kurucu ortaktan sürpriz hisse satışı hamlesi geldi.

Türkiye’de ve Irak’ta olmak üzere 110’un üzerinde şube ile hizmet veren Baydöner’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve büyük ortaklarından Ferudun Tunçer, Baydöner Restoranları Anonim Şirketi sermayesinin yüzde 4,98'ini temsil eden 4 milyon 180 bin TL nominal değerli paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Hisse satışının şirketin bugünkü borsa değerine göre büyüklüğü 161 milyon TL’yi buluyor.

Borsa piyasa değeri 3,2 milyar TL'yi geçen şirketin yüzde 39,2 hissesi Ferudun Tunçer'in, yüzde 39,2 hissesi Levent Yılmaz'ın elinde bulunuyor. Hissenin yüzde 21'i ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

1968 doğumlu olan Ferudun Tunçer, 1990 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olmuştur. 1993 yılında ev ve işyerlerinde haşere mücadelesi konusunda faaliyet göstermeye başlamıştır. Tunçer, 1993 yılında Ege Can enerji pazarlama şirketini, 2000 yılında uluslararası gemi tedariği ve transit ticaret işleri yapan Arma Kumanyacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş’ni, 2005 yılında ticaret ve taahhüt işi yapan Lara International-Dubai (UAE)’yi, 2006 yılında uluslararası inşaat ve taahhüt işleri yapan Karya İnşaat’ı kurdu.

2007 yılından itibaren gıda perakendesi işine girerek, 2007 yılında Baydöner Restoranları A.Ş.’nin, 2007 - 2019 yılları arasında Baydöner Restoranları A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olan şirketlerin ve 2019 yılında da Cemer Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Adelis Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinin kurucu ortağı oldu.

Yorumlar

Tuğrul

Baydöner Kılıçtaroğlu'nun mu?
