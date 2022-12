Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 40 milyondan fazla kişiye yardım

Türkiye’de ve 149 ülkede insani yardım faaliyeti gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, 2022 yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında 40 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, eğitimden sosyal faaliyetlere, barınmadan gıdaya, afetle mücadeleden acil insani yardımlara ve dinî hayatı destekleme faaliyetlerine kadar hayata dokunan her alanda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre gayrisafi millî hasılaya oranla Türkiye’nin, dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu hatırlatanİzani Turan, “Hayırsever milletimizin destekleriyle insanların yardıma muhtaç olduğu zor günlerde her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yurt içinde Ramazan ve Kurban dönemlerinin yanı sıra deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerinin yanına koşarken yurt dışında da Türk milletinin yardımlarını bekleyen mazlumları yalnız bırakmıyoruz. ‘Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar’ hedefinden güç alarak ülkemizde ve dünyada toplumsal barış ve huzuru, toplumun dinî, sosyal ve kültürel gelişime yönelik her faaliyeti önemsemekte ve çıkılan bu hayır yolunda yapılan yardımlarla sevinç kapılarının anahtarı olmayı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Vakfımız 2022 yılında 40 milyondan fazla insanın yardımına koştu” dedi.