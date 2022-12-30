Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 40 milyondan fazla kişiye yardım

Yurt içinde 10 milyondan fazla kişiye yardım Türkiye’nin 7’den 70’e millet olarak hayırda yarıştığını belirten Turan şunları kaydetti: “Türk milleti olarak en küçük ferdinden en büyüğüne kadar iyilik yolunda büyük gayretler gösteriyoruz, Elhamdülillah. Ülkemizde Ramazan ve Kurban dönemlerinin yanı sıra yıl içerisinde hayırseverlerimizin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Toplumun her kesiminden olan gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım ulaştırmak için seferber oluyoruz. Ülkemizde 2022 yılında 700 bin fidan dikimi gerçekleştirdik, 1 milyon 246 bin kişiye Ramazan yardımı, 2 milyon kişiye kurban yardımı, 10 bin öğrenciye burs desteği, 15 bin öğrenciye kırtasiye desteği,1003 şubemizle 3 milyon ihtiyaç sahibine ayni ve nakdi yardım, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yürüttüğümüz projelerle 2 milyon kişiye yardım, 2 milyon kişiye zekat yardımı, 150 bin kişiye adak veakikagibi kurban yardımları olmak üzere yurt içinde 10 milyondan fazla kişiye dokunduk.” Ülkemizin bir gerçeği olan afetlere karşı hızlı ve doğru şekilde müdahale etmek amacıyla 6 ilde AFAD’ın çatısı altında arama-kurtarma ekipleri kurduklarını söyleyen Turan, “Kamu kurumlarıyla eş güdümlü hareket edecek söz konusu arama-kurtarma ekiplerimizin sayısını kısa sürede 81 ile çıkarmayı hedefliyoruz. ‘Mobil mutfak tırımız’, ‘mobil ikram araçlarımız’ ve ‘mobil mescidimiz’ ile olası afette bölgedeki insanların, sahada çalışan personellerin beslenme ve dini ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından ‘Beslenme Akreditasyon’ sertifikası alan ilk sivil toplum kuruluşudur” dedi. Turan, birçok şehirde faaliyet gösteren “hayır çarşıları” aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yapmasına imkân sağladıklarını belirtti. Afetlerden olumsuz etkilenen mağdur vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını kaydeden Turan, “Bartın ve Antalya’da meydana gelen selde, Antalya’da meydana gelen orman yangınında, Düzce’de meydana gelen depremde ve Bartın’da yaşanan maden kazasında Vakfımız tüm imkânlarını vatandaşlarımız için seferber ederek 250 bin kişiye yardım ulaştırdı” diye konuştu.