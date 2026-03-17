Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

B-2, yaklaşık 18 ila 23 ton arasında mühimmat taşıyabilir. Hem nükleer hem de konvansiyonel silahları kullanabilen uçak, özellikle yer altındaki sığınakları hedef alabilen yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla donatılmıştır. Bu nedenle savaşların ilk aşamasında kritik hedeflerin imha edilmesinde önemli rol oynar. Irak, Afganistan ve Libya gibi birçok operasyonun yanı sıra son dönemde İran'a yönelik saldırılarda da kullanıldığı belirtilen B-2, düşman hava savunma sistemlerini aşabilen nadir platformlardan biri olarak görülüyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı askeri uçaklarından biri olan B-2 Spirit, modern savaş teknolojisinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor.