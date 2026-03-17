  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fazıl Altay, Türkiye'nin S-400'leri sınırın dibine kurması halinde yaşanacak felaketi açıkladı Bir dönemin efsaneleriydi! 2 iPhone modeli resmen tarih oldu Fren yerine gaza basınca iki aracın üzerine uçtu Su altında kalmıştı! 2 bin 400 yıllık tarihi yapılar böyle görüntülendi Sabit radar noktaları açıklandı! Bayramda hız sınırını aşanlara rekor ceza Türkiye'ye petrol göndermeyi reddediyorlardı! Ultimatom verildi: Biz göndeririz Savaş Asya ülkesini de vurdu: Çarşamba günlerini tatil ilan ettiler! İftara en pratik tatlı: Mozaik pasta tarifi: Pötibör bisküvilerin en güzel hali! Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
Gündem
17
Yeniakit Publisher
Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Katil ABD ve işbirlikçisi İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Çin'den öyle bir haber gündeme bomba etkisi yaparak düştü ki...

#1
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde iyiden iyiye tırmanırken Çinli bir savunma şirketi, ABD'nin 2 milyar dolar değerindeki "görünmez" B-2 bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve iletişimlerinin ele geçirildiğini öne sürdü.

#2
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Bazı basın yayın organlarında da yer alan bu iddia, savaşta yapay zekâ destekli teknolojilerin dengeleri değiştirebileceği yorumlarına yol açtı.

#3
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

İran, ABD ve İsrail arasında tırmanan savaşta teknoloji cephesi de giderek daha kritik hale geliyor.

#4
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Son olarak Çin merkezli bir savunma teknolojisi şirketinin ortaya attığı iddia, modern savaşın seyrini değiştirebilecek nitelikte tartışmaları beraberinde getirdi.

#5
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Çin'in savunma teknolojisi alanında faaliyet gösteren Hangzhou merkezli Jingan Technology, 1 Mart'ta İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan ABD'ye ait B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarının tespit edildiğini ve iletişimlerinin ele geçirildiğini öne sürdü.

#6
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Dünyanın en gelişmiş "gizlilik" teknolojisine sahip savaş uçakları arasında gösterilen B-2 Spirit'lerin, yapay zekâ destekli sistemler sayesinde takip edildiği iddia edildi. Şirketin geliştirdiği "Jingqi" adlı savaş izleme platformunun, uçakların üslerine dönüş yolculuğu sırasında kurdukları radyo iletişimini çözdüğü belirtildi.

#7
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

South China Morning Post'un aktardığına göre analiz ekibi, uçakların izlediği rotayı detaylı şekilde yeniden oluşturduğunu ve ellerinde bu iddiaları destekleyen ses kayıtları bulunduğunu açıkladı. Bu gelişme, askeri çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

#8
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Jingqi platformunun yalnızca sinyal takibi yapmakla kalmadığı, aynı zamanda uçuş rotaları, konuşlanma noktaları ve askeri hareketliliği de analiz ederek kapsamlı bir istihbarat ağı oluşturduğu ifade edildi.

#9
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Uydu görüntüleri, açık kaynak verileri ve havacılık yörünge bilgilerini bir araya getiren sistemin, modern savaşta "gizlilik" kavramını yeniden tartışmaya açtığı belirtiliyor.

#10
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Pentagon'un "Destansı Öfke Operasyonu" olarak adlandırdığı saldırıda, İran'ın dağlık bölgelerde gizlenen füze tesisleri ve kritik askeri altyapısı hedef alınmıştı.

#11
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Operasyon kapsamında Petro 41'den Petro 44'e kadar uzanan çağrı kodlarına sahip dört adet B-2A bombardıman uçağı görev aldı.

#12
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce yaptığı açıklamada B-2 Spirit uçaklarına övgüde bulunarak, "Bu uçağı çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

#13
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Uzmanlara göre bu tür teknolojiler, savaş alanında erken uyarı sistemlerini güçlendirirken aynı zamanda gizli askeri operasyonların güvenliğini de tehdit edebilir. Çin'in bu hamlesi, yapay zekânın savunma teknolojilerinde ne kadar kritik bir rol oynayacağını bir kez daha gözler önüne sererken, küresel askeri dengelerin yeniden şekillenebileceği yorumlarına yol açtı.

#14
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

B-2 Spirit, ABD tarafından geliştirilen ve dünyanın en gelişmiş stratejik bombardıman uçaklarından biri olarak kabul edilen bir savaş uçağıdır. Northrop Grumman tarafından üretilen bu uçak, özellikle "stealth" yani görünmezlik teknolojisiyle öne çıkar. Radarlar tarafından tespit edilmesi son derece zor olan B-2, özel tasarımı ve kaplaması sayesinde radar sinyallerini dağıtarak düşman savunma sistemlerinden gizlenebilir.

#15
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

1997 yılında aktif hizmete giren B-2 Spirit, iki pilot tarafından kullanılır ve uzun menzilli görev kabiliyetiyle dikkat çeker. Yaklaşık 11 bin kilometre menzile sahip olan uçak, havada yakıt ikmali yapabilmesi sayesinde dünyanın herhangi bir noktasına ulaşabilecek operasyonel güce sahiptir. Bu özelliği, ABD'ye küresel çapta saldırı kapasitesi sağlar.

#16
Foto - Gündemi sarsan büyük gelişme: Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

B-2, yaklaşık 18 ila 23 ton arasında mühimmat taşıyabilir. Hem nükleer hem de konvansiyonel silahları kullanabilen uçak, özellikle yer altındaki sığınakları hedef alabilen yüksek tahrip gücüne sahip bombalarla donatılmıştır. Bu nedenle savaşların ilk aşamasında kritik hedeflerin imha edilmesinde önemli rol oynar. Irak, Afganistan ve Libya gibi birçok operasyonun yanı sıra son dönemde İran'a yönelik saldırılarda da kullanıldığı belirtilen B-2, düşman hava savunma sistemlerini aşabilen nadir platformlardan biri olarak görülüyor. Yaklaşık 2 milyar dolarlık maliyetiyle dünyanın en pahalı askeri uçaklarından biri olan B-2 Spirit, modern savaş teknolojisinin en dikkat çekici örnekleri arasında yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her şey bir saat içerisinde oldu! Katar'da sıcak gelişme
Dünya

Her şey bir saat içerisinde oldu! Katar'da sıcak gelişme

Katar'dan yapılan açıklamaya göre; bir saat içinde ülkeye yapılan ikinci dalga füze saldırısı engellendi.
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Almanya'dan savaş açıklaması
Dünya

Almanya'dan savaş açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "(İran'a yönelik saldırılar) Bu bizim savaşımız değil" açıklamasını yaptı.
İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu
Gündem

İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıya ilişkin r..
Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı
Dünya

Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

Suriye’de Şara hükümetinin bu hafta başı aldığı yeni bir karar, seçim vaadi olarak alkolü ucuzlatma sözü veren ve ölüleri bile mezarlıkta ra..
Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam
Dünya

Savaş altındaki İran'da asgari ücrete rekor zam

Savaş ve ağır yaptırımların kıskacındaki İran’da, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. İran Çalışma Bakanı Ahmed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23