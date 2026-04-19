Ekonomi
Türkiye çok 'çekici' geldi! İhracatı üç ayda 500 milyon dolara dayandı
AA Giriş Tarihi:

Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte "tam gaz" devam etti. Türkiye'den ocak-mart döneminde 469 milyon 709 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin otomotiv sektörü ocak-mart döneminde 9 milyar 895 milyon 175 bin dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artarak 372 milyon 516 bin dolardan 469 milyon 709 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcileri ilk 3 ayda 43 ülke arasında en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye ihracat ocak-mart döneminde, 2025'in aynı aylarına kıyasla yüzde 15,4 artarak 71 milyon 14 bin dolardan 81 milyon 953 bin dolara çıktı.

Çekici ihracatında ikinci sırada yer alan Birleşik Krallık'a ocak-mart dönemindeki dış satım yüzde 14,5 azalarak 68 milyon 111 bin dolardan 58 milyon 226 bin dolara geriledi.

Üçüncü sırada yer alan Slovenya'ya yüzde 5,1 yükselişle 52 milyon 231 bin dolar, dördüncü sırada yer alan Belçika'ya yüzde 19 düşüşle 46 milyon 981 bin dolarlık çekici ihraç edildi.

Polonya'ya geçen yılın ilk üç ayında 9 milyon 820 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 362'lik artışla 45 milyon 353 bin dolara ulaştı.

Altıncı sırada yer alan Fransa'ya çekici ihracatı 23 milyon 439 bin dolardan yüzde 89 yükselişle 44 milyon 212 bin dolara çıktı.

Yüzde 234'lük yükseliş yaşanan İtalya'ya geçen yılın ilk üç ayında 10 milyon 933 bin dolar olan ihracat bu yıl 36 milyon 450 bin dolara ulaştı.

Ocak-mart dönemindeki çekici ihracatında 2025'in aynı dönemine göre İspanya 25 milyon 887 bin dolarla 8'inci, Danimarka 16 milyon 610 bin dolarla 9'uncu ve Hollanda ise 11 milyon 568 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Geçen sene ocak-mart aylarında bu sektörde dış satımın yapılmadığı İrlanda'ya bu yılın aynı döneminde 6 milyon 788 bin, Yeni Zelanda'ya 2 milyon 283 bin, Yunanistan'a da 1 milyon 273 bin dolarlık çekici satıldı.

Başbakanın oğlu öldürüldü!
Dünya

Başbakanın oğlu öldürüldü!

Afrika’nın batısında yer alan Nambora Cumhuriyeti’nde şok eden bir olay yaşandı. Ülkenin 2008–2014 yılları arasında başbakanlık görevini yür..
Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!
Dünya

Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!

İnsanlık adına hiçbir kuralı tanımayan terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın..
İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı
Dünya

İran açıkladı! Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı

İran, Hürmüz Boğazı'na yeniden kapatarak, ABD'yi boğazı yeniden açma anlaşmasını ihlal etmekle suçladı: "ABD'nin İran limanlarına uyguladığı..
Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!
Gündem

Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Yolsuzluk rezaletiyle iyice semiren, halkın paralarıyla otel odalarında fuhuş ve uyuşturucu partilerine hız veren CHP’li yöneticiler mide bu..
Özel bir hastanede büyük skandal
Kültür - Sanat

Özel bir hastanede büyük skandal

Kayseri’de bir özel hastaneye anne olma umudu ile gelen vatandaşlara yetkisi ve diploması olmayan sözde embriyolog tarafından tıbbi işlemler..
CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Gündem

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntüler..
