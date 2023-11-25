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Otomotiv
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Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

2023-11-25 13:10:16
Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

Alfa Romeo, 2023'ün üçüncü çeyreğinde dünya genelindeki büyümesini sürdürerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Markanın satışları, yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 artış gösterdi. Alfa Romeo'nun küresel başarısında öne çıkan ülkelerden biri, rekor büyüme gösteren Türkiye oldu. 2022'ye kıyasla satışların altı kat arttığı Türkiye, 2023 yılındaki en hızlı büyüyen pazar konumunu devam ettirdi.

#1
Foto - Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

2023’ün ilk yarısını son derece olumlu sonuçlarla tamamlayan Alfa Romeo, sıkı bir disiplinle uyguladığı stratejik ürün planı ve kalite odağı sayesinde büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Markanın stratejisi, Avrupa pazarına odağını koruyarak, küresel varlığını daha da güçlendirmeye dayanıyor. Bu strateji, Alfa Romeo'nun hem Avrupa'da hem de dünya genelindeki pazar payını ve etkisini artırma hedefine hizmet ediyor. Alfa Romeo, Avrupa’daki atılımının yanı sıra, kısa süre önce Suudi Arabistan, Martinik adası, Singapur ve Hong Kong pazarlarına resmi olarak girdi ve Tonale'nin Dubai, Fas ve Japonya'daki lansmanıyla bu bölgelerdeki varlığını güçlendirdi.

#2
Foto - Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

2023 yılının getirdiği zorluklara ve markanın kendine belirlediği zorlu hedeflere rağmen, Alfa Romeo'nun gösterdiği üstün iş başarısı, benimsediği stratejinin ne kadar sağlam ve etkili olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

#3
Foto - Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

2023’te markanın satışları bir önceki yıl aynı döneme göre 9 artarken, üçüncü çeyrekteki artış oranı oldu. Avrupa'da ise bu büyüme daha da belirginleşerek, yılın başından itibaren f ve üçüncü çeyrekte olarak kaydedildi. Bölgenin göze çarpan performansları yüksek büyüme rakamlarıyla İtalya, Almanya, Belçika ve Fransa’da gerçekleşti. Orta Doğu ve Afrika bölgeleri, yıllık bazda 8'lik dikkat çekici bir artışla rekor büyüme sergiledi ve üçüncü çeyrekte f'lık bir artışa imza attı. Hindistan-Asya Pasifik bölgesini stratejik bir merkez haline getiren ve Asya'da etkinliğini artıran Alfa Romeo, üçüncü çeyrekte ' oranında bir büyüme göstererek, ilk dokuz aydaki satışlarını geçtiğimiz yıla göre %5 yukarı taşıdı. Alfa Romeo’nun Tonale modeli, ABD de satışa sunuldu.. Alfa Romeo, JD Power'ın Initial Quality Study (IQS) raporunda premium kategoride liderliğe ve endüstri genelinde üçüncü sıraya yükseldi. Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışları zrtış gösteren Alfa Romeo markası büyük potansiyel bulunan bu kıtadaki konumunu güçlendiriyor.

#4
Foto - Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

Alfa Romeo markasının kaydettiği başarılı iş sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Türkiye pazarı, büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini üçüncü çeyrekte de sürdürdü. Satışlar, ilk dokuz ayda 2022'ye göre altı katlık bir artış sergilerken; yükseliş eğilimi üçüncü çeyrekte 0’lık artışla devam etti.

#5
Foto - Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

Markanın rekor büyümesinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulan kompakt SUV Tonale'nin önemli etkisi oldu. Alfa Romeo markasının elektrifikasyon çağına dönüşümünü simgeleyen Tonale, sportif kimliği, bağlanırlık çözümleri, teknoloji seviyesiyle öne çıktı ve lansmanından itibaren büyük ilgi görerek C-SUV segmentinde en çok satan modeller arasındaki yerini aldı. Bu yıl mart ayında Türkiye'de satışa sunulan lüks sportif sedan pazarında sınıfının en iyi performans değerlerini sunan yeni Giulia ve markanın sportif SUV'u Stelvio'nun satışları ise geçtiğimiz yıla oranla üç katına yükseldi.

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