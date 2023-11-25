Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!

2023’te markanın satışları bir önceki yıl aynı döneme göre 9 artarken, üçüncü çeyrekteki artış oranı oldu. Avrupa'da ise bu büyüme daha da belirginleşerek, yılın başından itibaren f ve üçüncü çeyrekte olarak kaydedildi. Bölgenin göze çarpan performansları yüksek büyüme rakamlarıyla İtalya, Almanya, Belçika ve Fransa’da gerçekleşti. Orta Doğu ve Afrika bölgeleri, yıllık bazda 8'lik dikkat çekici bir artışla rekor büyüme sergiledi ve üçüncü çeyrekte f'lık bir artışa imza attı. Hindistan-Asya Pasifik bölgesini stratejik bir merkez haline getiren ve Asya'da etkinliğini artıran Alfa Romeo, üçüncü çeyrekte ' oranında bir büyüme göstererek, ilk dokuz aydaki satışlarını geçtiğimiz yıla göre %5 yukarı taşıdı. Alfa Romeo’nun Tonale modeli, ABD de satışa sunuldu.. Alfa Romeo, JD Power'ın Initial Quality Study (IQS) raporunda premium kategoride liderliğe ve endüstri genelinde üçüncü sıraya yükseldi. Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışları zrtış gösteren Alfa Romeo markası büyük potansiyel bulunan bu kıtadaki konumunu güçlendiriyor.