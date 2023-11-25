2023-11-25 13:10:16 Türkiye büyüme hızında dünya genelindeki liderliğini sürdürüyor! 2022’ye kıyasla satışlarını 6 kat arttırdı!
Alfa Romeo, 2023'ün üçüncü çeyreğinde dünya genelindeki büyümesini sürdürerek dikkat çekici bir performans sergiledi. Markanın satışları, yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 artış gösterdi. Alfa Romeo'nun küresel başarısında öne çıkan ülkelerden biri, rekor büyüme gösteren Türkiye oldu. 2022'ye kıyasla satışların altı kat arttığı Türkiye, 2023 yılındaki en hızlı büyüyen pazar konumunu devam ettirdi.