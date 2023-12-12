2023-12-12 11:52:56 Türkiye, bir büyük yiğidini kaybetti! Böylesi bir daha kolay kolay gelmez! Mekanı cennet olsun
Türkiye Günlüğü Dergisi ve Cedit Neşriyat Genel Yayın Müdürü Dr. Mustafa Çalık, 6 Aralık’ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türkiye’nin duayen isimlerinden yazar ve siyaset bilimci Çalık'ın hayatını ve bıraktığı düşünce mirasını Akşam gazetesinden Oğuzhan Bilgin köşesine taşıdı. Çalık için “Hakkında geçmiş zamanlı bir cümle kurmanın düşünülmesi bile hâlâ zor. O denli hakkını vererek yaşadı. Adam gibi adamdı” ifadelerini kullanan Bilgin, şunları kaydetti: