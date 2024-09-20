Türkiye resmen ayağa kalktı! Rekor kırıldı

Coğrafi ülke gruplarına göre ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta artış eğiliminin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Avrupa ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,5 artışla 97,2 milyar dolara, Asya ülkelerine ihracat da yüzde 10,8 yükselişle 13,5 milyar dolara çıktı. Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,6 artışla 27,7 milyar dolara, Kuzey Amerika ülkelerine ihracat yüzde 8,3 yükselişle 11,7 milyar dolara ve Güney Amerika ülkelerine ihracat yüzde 18,1 artışla 2 milyar dolara yükseldi. Türkiye'den Orta Amerika ve Karayipler'e yapılan ihracat yüzde 10,1 yükselişle 1,9 milyar dolara, Afrika ülkelerine ihracat yüzde 3,6 artışla 13,8 milyar dolara ve Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ihracat yüzde 26 yükselişle 800 milyon dolara ulaştı." ifadeleri kullanıldı.