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Türkiye
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Türkiye 19 metre kaydı!

2023-02-16 16:35:12
Türkiye 19 metre kaydı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonucu yer bilimciler korkutan açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamalarda Türkiye'nin 3 doğu ve batı yönlü olarak üç metre kaydığı belirtilirken, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu yeni analizinde yaşanan ilk depremde 7.5 metre ikinci depremde ise 11.6 metre kayma yaşandığını ortaya koydu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on binlerce bina da yıkılmıştı. Yaşanan felaketin 11. gününde yaralar sarılmaya çalışılırken, arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri hız kesmeden devam etti. Diğer yandan yer bilimciler ve deprem uzmanları deprem sonrası Türkiye'nin yaşadığı değişimler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Türkiye 19 metre kaydı!

KANDİLLİ RASATHANESİ 3 METRE KAYDI DEMİŞTİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 3 metre öteye kaydığını belirterek şu ifadelere yer verdi: Anadolu her yıl 2,5 santim batıya kayıyor. Ancak son iki depremin büyüklüğüne bağlı olarak fayın geçtiği zeminde üç metre yer değiştirme oluştu. Başka bir deyişle üzerinde olduğunuz zemin doğu, batı yönlü olmak üzere üç metre öteye gitmiş oldu.

#2
Foto - Türkiye 19 metre kaydı!

2022'DE 170 TANE 2023'TE SADECE İKİ GÜNDE 186 TANE 4 ÜZERİ DEPREM YAŞANDI Diğer yandan depremin büyüklüğüne dikkat çeken Özener, depremin ilk günlerinde yaptığı açıklamada, "2022 yılının toplamında Türkiye ve yakın çevresinde 170 adet 4.0 ve üzeri deprem yaşamışken sadece dünden bugüne 186 tane deprem yaşadık. 1999'dan beri bu coğrafyada yaşadığımız en büyük depremi gördük. Hatta ikisini peş peşe gördük. Gerçek bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil." demişti.

#3
Foto - Türkiye 19 metre kaydı!

ABD JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI KURUMU'NDAN YENİ ANALİZ Son olarak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yayınlanan yeni bir analizde ise felaketin boyutu tam anlamıyla ortaya çıktı. TÜRKİYE 19.1 METRE KAYDI Söz konusu analiz raporuna göre, ilk yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Türkiye'nin zemini 7.5 metre kayarken aynı günün öğle saatlerinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremde Türkiye 11.6 metre oranında kaydı. Bu analiz raporuna göre Türkiye 9 saat arayla yaşanan iki deprem sonucu tam olarak 19.1 metre boyunca yer değiştirdi. Diğer yandan söz konusu analize göre bu kaymanın fay alanındaki değişimlerde yaşandığına dikkat çekilirken bu sebeple yüzeyde 19.1 metrelik bir değişim gözlenemeyeceği belirtildi.

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