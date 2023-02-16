Türkiye 19 metre kaydı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonucu yer bilimciler korkutan açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamalarda Türkiye'nin 3 doğu ve batı yönlü olarak üç metre kaydığı belirtilirken, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu yeni analizinde yaşanan ilk depremde 7.5 metre ikinci depremde ise 11.6 metre kayma yaşandığını ortaya koydu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on binlerce bina da yıkılmıştı. Yaşanan felaketin 11. gününde yaralar sarılmaya çalışılırken, arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri hız kesmeden devam etti. Diğer yandan yer bilimciler ve deprem uzmanları deprem sonrası Türkiye'nin yaşadığı değişimler ile ilgili açıklamalarda bulundu.