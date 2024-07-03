2024-07-03 19:19:09 Türkçe konuşan hain de hazmedemedi
Avusturya maçında 2 golle yıldızlaşan Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti ise Türkiye düşmanlarında büyük rahatsızlığa neden oldu. UEFA sevinçle ilgili soruşturma başlatırken, Alman yetkililer ise hazımsızlık seviyelerini adeta başka boyuta taşımaya karar verdi. X'te Demiral'ın paylaşımının hedef alınarak manipülasyon içeren 'topluluk notu' eklenmesi ise sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de kinini kustu.