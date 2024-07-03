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Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

2024-07-03 19:19:09
Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

Avusturya maçında 2 golle yıldızlaşan Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti ise Türkiye düşmanlarında büyük rahatsızlığa neden oldu. UEFA sevinçle ilgili soruşturma başlatırken, Alman yetkililer ise hazımsızlık seviyelerini adeta başka boyuta taşımaya karar verdi. X'te Demiral'ın paylaşımının hedef alınarak manipülasyon içeren 'topluluk notu' eklenmesi ise sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü. Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de kinini kustu.

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#1
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral'ın gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA soruşturma başlattı.

#2
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

UEFA'dan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edildi. UEFA'nın skandalına başta vatandaşlar olmak üzere siyasiler çok sert yanıt verdi.

#3
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi.

#4
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin denetimi altında." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral'ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA'nın bir sonuç çıkarması gerekiyor." açıklamasından bulundu.

#6
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

X'te ise futbolcumuz Merih Demiral'ın kişisel hesabından paylaştığı 'Bozkurt' işaretli gol sevincine yönelik alçak bir dezenformasyona imza atıldı.

#7
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

Demiral'ın paylaşımına 'İnsanların bilmek isteyebileceği düşünülen içerikler' notuyla içerisinde 'Bozkurt' işaretini ve Türklüğü hedef alan bir haberin yer aldığı 'bağlam/topluluk-notu' eklendi.

#8
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

İlgili haberde 'Bozkurt' sembolü ırkçı ve şiddet içeren bir hareket olarak anlatılmaya çalışılıyor. Haberde; "Kendilerinden olmayanları kışkırtıyorlar ve anavatanlarındaki çatışmaları Almanya'ya taşıyorlar" gibi ifadeler de dikkat çekiyor.

#9
Foto - Türkçe konuşan hain de hazmedemedi

Sosyal medya kullanıcıları ise X'teki bu manipülasyona; * Merih Demiral'ın gönderisine topluluk notu eklenmiş ve tamamen dezenformasyona yönelik! * Türk milletine düşman, propagandacı ırkçılar göz bebeğimiz Merih Demiral'in paylaşımına "Topluluk Notu" eklemiş. şeklinde tepkilerini göstererek ilgili 'notun' kaldırılması için bir kampanya başlattı.

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