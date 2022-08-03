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Hayat-Aktüel
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Türk Yıldızları Rize semalarında uçtu!

2022-08-03 17:18:03
Türk Yıldızları Rize semalarında uçtu!

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Rize semalarında yaptığı gösteri uçuşu büyük ilgi gördü.

#1
Foto - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize Valiliğinin daveti üzerine ilde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Rize Valiliğinin daveti üzerine ilde gösteri uçuşu yaptı.

#2
Foto - Türk Yıldızları kent semalarında yaklaşık 15 dakika uçuş gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin gösteriyi izlemek için geldiği sahil alanında büyük coşku yaşandı.

Türk Yıldızları kent semalarında yaklaşık 15 dakika uçuş gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin gösteriyi izlemek için geldiği sahil alanında büyük coşku yaşandı.

#3
Foto - Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

#4
Foto - Çanakkale’den tatil için Rize’ye gelen Aslı Karabıyık, gösteriyi izlediği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok güzeldi, çok beğendim. Ben Çanakkale’den tatil için Rize’ye geldim. Çok da güzeldi. Daha önce izlemedim, şimdi çok hoşuma gitti. Harika bir gösteriydi, herkese teşekkür ederim. Biraz daha uzun olsaydı daha güzel olurdu” dedi.

Çanakkale’den tatil için Rize’ye gelen Aslı Karabıyık, gösteriyi izlediği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok güzeldi, çok beğendim. Ben Çanakkale’den tatil için Rize’ye geldim. Çok da güzeldi. Daha önce izlemedim, şimdi çok hoşuma gitti. Harika bir gösteriydi, herkese teşekkür ederim. Biraz daha uzun olsaydı daha güzel olurdu” dedi.

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