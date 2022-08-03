Türk Yıldızları Rize semalarında uçtu!

Çanakkale’den tatil için Rize’ye gelen Aslı Karabıyık, gösteriyi izlediği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok güzeldi, çok beğendim. Ben Çanakkale’den tatil için Rize’ye geldim. Çok da güzeldi. Daha önce izlemedim, şimdi çok hoşuma gitti. Harika bir gösteriydi, herkese teşekkür ederim. Biraz daha uzun olsaydı daha güzel olurdu” dedi.