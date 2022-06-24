Türk ve Moğol bilim insanları İlhanlı sarayının izini sürüyor

Moğolistan Devlet Üniversitesi bünyesindeki Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ankbayar Danuu ile tarihçi, arkeolog, sanat tarihçisi, Sinolog ve Türkolog'dan oluşan 5 kişilik ekip, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şaban Doğan'ın katkısıyla, tarih kaynaklarında İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın 1260-1265 yıllarında Çaldıran'da yazlık saray inşa ettiği bilgisi üzerine Van'da çalışma başlatmak için girişimde bulundu. Bu kapsamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ersel Çağlıtütüncigil başkanlığında, aralarında Türk ve Moğolların bulunduğu 8 kişilik uzman ekip, Çaldıran Ovası'nda arkeolojik yüzey araştırmalarına başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle kente gelen bilim insanları, Van Müzesi'nde Hülagü Han'ın yaptırdığı sarayda kullanıldığı tespit edilen eserleri inceledi. Daha sonra eserlerin ilk bulunduğu Çaldıran Ovası'na gelen ekip, bölgede yürüttükleri yüzey araştırmaları sırasında İlhanlılar dönemine ait yeni bir kervansaray, seramik fırını ve seramik kalıntıları tespit etti.