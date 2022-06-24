Türk ve Moğol bilim insanları İlhanlı sarayının izini sürüyor

Hülagü Han'ın inşa ettirdiği yazlık sarayın da aynı bölgede olabileceğini belirten Çağlıtütüncigil, planladıkları kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak eserlerin hem Anadolu hem de Moğol tarihi açısından önemli olduğunu vurguladı. Çalışmanın Moğolistan'da büyük yankı uyandırdığına dikkati çeken Çağlıtütüncigil, "Özellikle Moğolistan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı bu konuya ciddi anlamda eğiliyor. Benim de hayatımdaki nadir buluşlardan biri oldu. Bugüne kadar İlhanlı eserine hiç rastlanmadı. Bu anlamda bu çalışma bir ilk oldu. Bu keşif hem bizi hem de Moğolistan'dan gelen arkadaşlarımızı heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı. Dr. Danuu da tespit edilen buluntuların Moğol kültürünü temsil ettiğini söyledi. Yüzey araştırmalarında ilk sonuca ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getiren Danuu, "Bu çalışmaya ülkemizin Meclis Başkanlığı çok önem veriyor. Meclis Başkanımız bizzat takip ediyor. Burada Moğolların saray inşa ettiğine dair kalıntılar ve coğrafya dahil tüm imkanlar mevcut. İki derenin birleştiği nokta. Kuzeyde de dağın bulunması ve hayvancılığa elverişli olması gibi birçok şart var." şeklinde konuştu. Hülagü Han'ın 1260'lı yıllarda Suriye'ye savaşa giderken bölgeyi çok beğendiğinin ve "Sağlam oturulacak yer" diye nitelendirdiğinin kaynaklarda yer aldığı bilgisini veren Danuu, "1260-1264 yıllarında burada saray ve kent inşa etmiş. Neredeyse tüm İlhanlıların en önemli kararları aldığı, büyük kurultayların ve yazın festival, şenliklerin yapıldığı yerlerden birinin burası olduğunu düşünüyoruz. Burada ciddi bir yerleşim söz konusu. Bu önemli keşfin daha somut hale getirilmesi ve bilimsel çalışmaların yapılması için iki devletin ortak hareket etmesiyle belki on yıl sürecek bir kazı çalışması yürütülmeli. Bu çalışma iki ülke arasında köprü görevi de görecek." dedi.