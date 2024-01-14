Türk tasarımcı yaptı! Depreme karşı korunmada ilginç icat

İstanbul’da 250 yılda bir deprem yaşandığı için bilim adamları tarafından büyük bir deprem beklediklerini söyleyen Dündar, dirençli yapılara ihtiyaç olduğunu da belirterek, “Bizim depreme dayanıklı yapılara ihtiyacımız var. Yani şu anda beklenen bir İstanbul depremi var, olması ihtimali büyük olan. 1010 yılında İstanbul'da bir deprem olmuş, hatta ada çökmüş. Şimdi 1250 yılında İstanbul'da deprem olmuş, çok büyük can kayıpları olmuştu. 1509 yılında da çok büyük bir deprem olmuş hatta küçük kıyamet demişler. O dönemde Yavuz Sultan Selim padişah olduğu dönemde İstanbul büyük ölçüde yıkılmış. 1750 yıllarında yaklaşık 250 yıl aralıklarla o zamanda da büyük bir deprem olmuş. Şu andaki bilim adamlarının dediklerine göre ise şu anda 250 yıllık süre geçmiş durumdadır. İstanbul'da da büyük bir deprem olma ihtimali mevcut. Şu anda bizim depreme dayanıklı binalara, yapılara ve her türlü imkana şu anda ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.