Türk tasarımcı yaptı! Depreme karşı korunmada ilginç icat

Ülkemizde depreme dayanıklı yapılara ihtiyacımız olduğunu söyleyen Haluk Dündar, “İnsanlarımız her türlü böyle bina alırken veya iş yeri alırken, deprem izolatörü, deprem yataklı böyle yapılara öncelikli ihtiyaçlar mevcut. Bunu da ülkemizin iktidarıyla, muhalefetiyle bu konuya ağırlık verilmeli. Bu durum insanların can ve mal kaybına, ülkenin ekonomisine büyük bir zarar verebilecek bir durumdur. Bununla ilgili her türlü tedbirin alması lazım ve halkımızın da bu konuda depreme karşı duyarlı olmalıdır. Evi alırken bunlara özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Ülke olarak depreme dayanıklı yapılara ihtiyacımız var” diye konuştu.