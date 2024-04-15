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Ekonomi
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Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

2024-04-15 11:24:21
Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi dünyaca ünlü petrol devinin büyük kısmını satın aldı. Bu hamle ile Güney Amerika ülkesinde petrol aranacak.

#1
Foto - Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Venezuela, petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı.

#2
Foto - Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ve Ekolojik Madencilik Gelişimi Bakanı Sayın William Serantes Pinto ile petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarında iki ayrı mutabakat zaptı imzaladık." demişti.

#3
Foto - Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Bu gelişmeyle paralel olarak Çan2 Termik A.Ş. ( CANTE), dünyanın sayılı petrol yataklarına sahip Venezuella ‘da sektörde önemli tecrübeleri olan bir petrol çıkarma şirketini satın aldı.

#4
Foto - Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE), Venezuella'daki petrol rezervleriyle ünlü, sektörde 25 yıllık deneyime sahip Denarius Pumping Services LLC'nin yüzde 65 hissesini bünyesine katarak global enerji pazarındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu stratejik hamle, 13 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu ve şirketin petrol çıkarma operasyonlarını derinleştirmesinin yanı sıra, enerji sektöründeki küresel varlığını genişletme amacını taşıyor.

#5
Foto - Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Denarius Pumping Services, finansal yükümlülükleri bulunmayan ve toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 52,200,000 Amerikan Doları olan bir şirket. Hem özel hem de kamu sektörüne yönelik hizmetler sunarak Venezuela petrol pazarında öne çıkıyor.

#6
Foto - Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Bu gelişme, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE)'nin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, global enerji pazarlarında daha rekabetçi ve tanınan bir marka olma yolunda önemli bir adım. Venezuela gibi stratejik bir bölgede güçlü bir iş ortaklığı kurarak, Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) şirketin operasyonel kapasitesini ve pazar konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Bu satın alma aynı zamanda şirketin yatırımcıları için değer yaratacak ve enerji sektöründe yeni fırsatlar sunacak şekilde tasarlanmıştır.

#7
Foto - Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Yapılan KAP Açıklaması: "Şirketimiz, Venezuela'da odaklandığımız petrol alanındaki ilgili çalışmalar kapsamında Venezuela'da özel ve kamu şirketlerine yönelik petrol çıkartılması için gerekli hizmet ve çalışmaları yapan, 25 yıllık sektör bilgisine sahip, finansal yükümlülüğü olmayan ve toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 52,2 Mn USD olan, Venezuela'da kurulu Denarius Pumping Services de Venezuela C.A.,'nın yüzde 100 oranında pay sahibi olduğu ABD'nin Florida eyaletinde kurulu Denarius Pumping Services LLC'nin yüzde 65'ne tekabül eden hisseleri toplam 5,2 Mn USD bir bedel karşılığında satın alınmasına yönelik hisse satın alma sözleşmesini imzalamıştır. İlgili Şirket Venezuela'da halihazırda mevcut faaliyetlerine devam etmekte olup aynı zamanda OFAC lisansınsa sahiptir. Yapılan satın alma ve ilgili faaliyetlerin konsolide bilançoya etkisinin ikinci çeyrek itibariyle görülmesi beklenmektedir. "

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