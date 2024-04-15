Türk şirket ses getirecek adımı attı! Dünyaca ünlü petrol devini satın aldı, o ülkeden petrol çıkaracak

Yapılan KAP Açıklaması: "Şirketimiz, Venezuela'da odaklandığımız petrol alanındaki ilgili çalışmalar kapsamında Venezuela'da özel ve kamu şirketlerine yönelik petrol çıkartılması için gerekli hizmet ve çalışmaları yapan, 25 yıllık sektör bilgisine sahip, finansal yükümlülüğü olmayan ve toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 52,2 Mn USD olan, Venezuela'da kurulu Denarius Pumping Services de Venezuela C.A.,'nın yüzde 100 oranında pay sahibi olduğu ABD'nin Florida eyaletinde kurulu Denarius Pumping Services LLC'nin yüzde 65'ne tekabül eden hisseleri toplam 5,2 Mn USD bir bedel karşılığında satın alınmasına yönelik hisse satın alma sözleşmesini imzalamıştır. İlgili Şirket Venezuela'da halihazırda mevcut faaliyetlerine devam etmekte olup aynı zamanda OFAC lisansınsa sahiptir. Yapılan satın alma ve ilgili faaliyetlerin konsolide bilançoya etkisinin ikinci çeyrek itibariyle görülmesi beklenmektedir. "